Újabb rázós összecsapás vár a Tisza-parti vízipólósokra

Annak ellenére, hogy ebben az évben már nem rendeznek több OB I-es meccset, bőven lesz még feladatuk a Szolnoki Dózsa vízipólósainak.

Közülük az első ma este hét órakor, amikor a LEN Bajnokok Ligájában a Dózsa a horvát Jug Dubrovnik vendége lesz az Adria-parti városban. A csoportrangadót a Sport2 Tv közvetíti élőben.

– Szerintem nem kell bemutatni a Dubrovnikot senkinek sem, mert a mezőny egyik legerősebb és legképzettebb csapatáról van szó – mondta hírportálunknak Zsivko Gocics, a Szolnok vezetőedzője. – Évek óta a mezőny elitjéhez tartoznak, világsztárok játszanak soraikban. Régóta nem kaptak ki hazai pályán, de mi azon leszünk, hogy zavarba hozzuk őket. Nálunk a betegséggel bajlódó Radomir Drasovics kivételével mindenki a fedélzeten. Vasárnap óta készülünk a mérkőzésre, elemzünk és taktikázunk. Jó mérkőzést várunk, eltökéltek vagyunk, fontos pontokat akarunk szerezni Dubrovnikban.

Azt tudni kell, bő két évvel ezelőtt BL-döntőt játszott egymással a két együttes. A Dózsa 10–5-re verte a horvát csapatot a budapesti Duna Arénában, ahol tízezer néző szorongott a lelátón. A szolnokiak soraiból Zsivko Gocics (akkor még játékos volt), Nagy Viktor és Jansik Dávid maradt meg hírmondónak.

– Szép időszak volt, most más szintű csapatunk van, de igyekszünk a maximumot nyújtani – mondta Jansik Dávid, aki rá is tért az aktuális összecsapásra. – Kétségkívül a mezőny egyik legerősebb bástyája a dubrovniki csapat. Minden csapatrészükben nagyon erősek, hiszen kiváló játékosok szerepelnek soraikban. Nagyon készülünk a mérkőzésre, tisztában vagyunk azzal, ha jó eredményt akarunk elérni, akkor több mint száz százalékot kell teljesítenünk. Erejüket bizonyítja, hogy a második fordulóban a Barceloneta többször is három góllal vezetett Dubrovnikban, mégsem tudott pontot szerezni. Azon leszünk, hogy jó eredményt érjünk el az otthonukban, és ezzel tovább erősítsük pozíciónkat az élcsoportban.