Újabb sikert aratott az Olaj a Falco ellen

Rajt cél győzelmet aratott a Szolnoki Olaj csapata a szombathelyi Falco KC otthonában az Európa-kupa H-csoportjának negyedik fordulójában. Ezzel a piros-feketék jövő szerdán, amikor a Sassari együttesét fogadják immár a csoportelsőségért lépnek pályára.

A napokban arról szóltak a hírek, hogy több szombathelyi játékos is sérüléssel bajlódik. Közülük Evan Bruinsma sérvműtét előtt áll, előtte azonban vállalta a fellépést az amerikai erőcsapatár. Mivel társai is játékra jeletkeztek, így komplett Falco várta az Olajt a vasi fővárosban. A felek első EK meccsét az Olaj 79–76-ra nyerte a Tiszaligetben, talán ezért (is) reménykedtek a sárga-feketék a revánsban, amivel életben tarthaták volna továbbjutási álmaikat.

Mindössze négy percig vezetett a Falco, aztán rákapcsoltak Sztrahinja Milosevicsék, ahogy azt megszokhattuk a szerb erőcsatár vezérként irányította társait, és a pontszerzésből is kivette a részét. Az első fékidő végén már egy tucat ponttal járt előrébb az Olaj, mint vasi vetélytása. A térfélcsere után úgy tűnt, hogy szoros lesz a meccs, mert Váradi Benedekék kétszer is hat pont távolságra közelítették meg vendégeiket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Vojvoda Dávidék azonban 48–54-es állást követően egy parádés 11–0-s rohammal eltávolodtak a szombathelyiektől. Innentől már nem engedte közelebb a Falcot az Olaj, amely megnyerte az izgalomentes Európa Kupa meccset. Ezzel a piros-feketék minden bizonnyal bejutnak a második csoportkörbe.

– Sajnálom, hogy a Falco rengeteg problémával küzdött, látszott a sérült játékosain, hogy nem százszázalékosak – mondta a lefújás után Dragan Alekszics, az Olaj edzője. – Próbáltuk az akaratunkat ellenfelünkre erőltetni és ez sikerült is. Most már várunk a Sassari szerdai mérkőzésére a Leicester ellen, ha nyernek az olaszok, akkor továbbjutottunk a csoportból, ami nagyon örvendetes lenne.

A Falco trénere, Gasper Okorn pedig azt mondta a Nemzeti Sportnak:

– A játék minden elemében felülmúlt minket a Szolnok. Sajnos az elmúlt tíz napban rengeteg problémánk volt, nem tudtunk rendesen edzeni sem, így követték sorozatban egymást a mérkőzések, és így nem tudjuk felvenni a versenyt egy olyan erős csapattal, mint az Olaj. A hétvégén nem lesz bajnoki mérkőzésünk, megpróbáljuk rendezni a sorokat és újrakezdünk mindent.

Falco KC–Szolnoki Olaj KK 66–83 (15–23, 17–21, 16–21, 18–18)

Szombathely, 1910 néző. V: Yilmaz (török), Simany (izraeli), Fuska (szlovák)

FALCO KC: Norfleet, Váradi B. 10/6, Bíró 2, Bruinsma 10/3, REDDIC 16. Csere: BALMAZOVICS 15/3, Curry 6, Tóth N. 7. Edző: Gasper Okorn.

OLAJ KK: AIRINGTON 10/6, VOJVODA 15/3, BENKE 10/6, MILOSEVICS 18/3, Andric 5. Csere: Murphy 9/6, Tóth Á. 5, Rowsey 9/3, Kovács P. 2, Csák. Edző: Dragan Alekszics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–4. 5. p.: 11–14. 12. p.: 15–29. 14. p.: 17–32. 18. p.: 29–38. 20. p.: 32–44. 23. p.: 41–47. 27. p.: 48–54. 30. p.: 48–65. 34. p.: 55–71. 38. p.: 61–78

A H-csoport állása

1. Szolnok 3 1 338–319 7

2. Sassari 3 0 292–241 6

3. Falco KC 1 3 291–331 5

4. Leicester 0 3 222–252 3

A Dinamo Sassari (olasz)–Leicester (angol) mérkőzés tegnap lapzártánk követően ért véget.

Az F-csoportban: Alba Fehérvár–FC Porto (portugál) 85–77, két fordulóval a csoportzáró előtt már biztos továbbjutó az Alba Fehérvár csapata.