Újra ünnepelt az Olaj-tábor, a Jászberény ismét kikapott

Parádés játékkal rukkolt ki az Olajbányász a PVSK elleni hazai meccsen, amelyen nem csak a szlovén edző, Gasper Potocnik tiszaligeti debütálása sikerült jól, hanem a két új szerzemény az amerikai irányító,Darwin Davis és a horvát center, Marjan Cakarun is több, mint biztatóan mutatkozott be a piros-feketék soraiban.

Sajnos továbbra sem megy a Jászberényi KSE gárdájának, amely saját csarnokában mindegyik negyedet elveszítette, végül 18 ponttal kapott ki a Zalaegerszegtől.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ – PVSK–VEOLIA 100–75 (30–20, 25–16, 21–19, 24–20)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1350 néző. V: Benczur, Minár, Goda

OLAJBÁNYÁSZ: D. DAVIS 22/15, JONES 25/9, KRSZTICS 16/12, Juhos 2, Tóth N. Csere: Rudner 9/9, Cakarun 8, KOVÁCS P. 12/3, Taiwo, Pallai, Csák 6/6. Edző: Gasper Potocnik

PVSK: Ruják A. 3, Ch. Smith 11, DIGGS 24, Budimir 11/3, Horti 4. Csere: Sulovics 2, Pongó M., Antóni 3/3, Kocsis Z. 2, CSIRICS 13/3, Bíró L., Dragasevic 2. Edző: Csirke Ferenc

Az eredmény alakulása: 4. perc: 10–8. 8. p.: 24–17. 14. p.: 39–27. 18. p.: 49–33. 24. p.: 68–41. 28. p.: 73–52. 35. p.: 86–62

Rossz hír volt az Olaj háza táján, hogy az amerikai bedobónak, Dakarai Tuckernek a pénteki edzésen meghúzódott a nyakizma, ezért a játékos nem tudta vállalni a fellépést. Szép számú közönség előtt, a hazaiak új szerzeménye Darwin Davis alig húsz másodperc után bevert egy triplát, majd az első negyed folytatásában további két hármast, valamint két duplát is elhelyezett a PVSK kosarában, mindezek mellett kiosztott három gólpasszt is, mintha nem is egy most debütáló játékosról lett volna szó. Aztán kilenc perc játék után, a közönség dübörgő tapsa közepette Gasper Potocnik leültette az amerikai fiút némi pihenés erejéig.

Természetesen a társak is jól játszottak Marjan Cakarumról hamar kiderült, hogy képzett jó center, a nyitó negyedben nyolc pontig jutott. A továbbiakban Andre Jones, Rudner Gábor és Kovács Péter is elkapta a fonalat, régen látott jó dobóformát mutattak a szolnoki fiúk a Péccsel szemben. A vendégeket idén is dobogóra esélyesnek tartották a szakemberek, úgyis kezdték a szezont, hiszen az első hat meccsüket megnyerték, azt követően azonban öt vesztes találkozóval a lábukban érkeztek a Tiszaligetbe. Már az első félidő végén 19 pontos hátrányba kerültek a szárnyaló Olajjal szemben.

A fordulást követően Nemanja Krsztics is rendre jól célzott, akinek láthatóan jobban fekszik a magasbedobó posztja, mint a palánk alatti őrlődés. A vendégek közül egyedül az amerikai Quincy Diggs vette föl a versenyt a szolnokiak nehéz tüzéreivel. Csak a különbség volt a kérdéses, meg az, hogy eléri-e a csapat a száz pontot. Elérte! A fiatal Csák Bence tripla formájában küldte a PVSK kosarába a labdát, a szurkolótábor fergeteges ünneplése közepette. Szép este volt!

Potocnik edző, aki mindhárom eddigi meccsét megnyerte az Olajjal azt mondta a mérkőzés után: – Elismerésem a csapatnak, mert úgy játszottak a fiúk, ahogy az edzéseken dolgoztak. A feladat azonban továbbra is az, hogy két lábbal a földön maradjunk, és továbbra is tegyük a dolgunkat.

Kollégája Csirke Ferenc pedig azt nyilatkozta: – A legfőbb problémánk az volt, hogy a Szolnok más sebességgel és dinamikával játszott, mint mi. Nem mellesleg extra dobóformát mutattak a hazaiak, hiszen tizennyolc triplát kaptunk. Amíg száz pontokat kapunk, nincs esélyünk a győzelemre!

JÁSZBERÉNYI KSE – ZALAKERÁMIA ZTE KK 65–83 (20–23, 16–24, 15–17, 14–19)

Belvárosi Játékcsarnok, 600 néző. V: Praksch P, Mészáros B., Rácz Zs.

JÁSZBERÉNY: Nelson 4, Mészáros M. 4, MILLER 13/3, Alekszandrov 11/9, PANTELICS 19/3. Csere: BRBAKLICS 9, Ruják B., Buzás 5/3, Peringer, Szigedi, Mondi, Vas-Teplán. Edző: Lo Elhadji Malick

ZALAEGERSZEG: BIBBINS 10, JOHNSON 19/3, WILLIAMS 17/9, Szabó Zs. 9, Agafonov 11. Csere: Gulyás 4, Djurics 11/3, Simon 2, Farkas A., Doktor, Kovács K., Simó. Edző: Bencze Tamás

Az eredmény alakulása: 3. p.: 7–6. 6. p.: 11–12. 13. p.: 25–25. 16. p.: 29–29. 23. p.: 38–54. 26. p.: 42–62. 33. p.: 56–71. 36. p.: 58–73

Továbbra sem megy a jászberényi csapatnak, amely ezúttal a ZTE legénységétől kapott ki. Negyed órán keresztül fej-fej mellett haladtak, aztán sebességet váltott a vendégcsapat, a félidő végén 36–47-es állást mutatott az eredményjelző. A térfélcsere után hamar húsz pontra nőt a ZTE előnye, amit meg is is tartottak a lefújásig Szabó Zsolték.

– Jászberénybe mindig szívesen jövök, és most örömmel is távozom, mert nyertünk – mondta az egykoron Berényben is dolgozó, most ZTE-edző, Bencze Tamás. – A második negyedtől rotációban játszottunk, s ahogy fáradt a Jászberény, úgy szereztünk nagyobb előnyt. A harmadik negyedben eldőlt a mérkőzés, de azért a hátralévő percekben is koncentráltak maradtunk. Sok sikert és kitartást kívánok a jászberényieknek.

– Tudjuk, milyen helyzetben van a klub, minden döntéshozó itt volt a mérkőzésen. Láthatták, egyelőre ennyit tudunk – ezt már Lo Elhadji Malick, a JKSE edzője nyilatkozta.

