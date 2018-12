Újraéledt hagyomány: az Olajbörze nyerte az idei Bejgli Kupát

Az Olajbörze csapata nyerte a huszonkettedik Bejgli Kupát, melyet a korábbi hagyományokhoz híven, karácsony második napján rendeztek meg az újszászi sportcsarnokban.

Vannak dolgok, amikhez különösen ragaszkodik az ember, már csak a nosztalgiázás végett is. Újszásznak valami ilyesmit jelentett egykoron a Bejgli Kupa, melyet a környékbeli települések labdarúgói szó szerint imádtak, így már-már elképzelhetetlennek tűnt nélküle a karácsonyi ünnep…

Egészen a 2010-es évek elejéig, amikor is váratlanul olyannyira kezdett leáldozni a népszerűsége, hogy kis túlzással a szervezőknek lasszóval kellett összefogniuk a csapatokat, hogy meglegyen a szükséges létszám. Ezek után nem csoda, hogy 2012 után „jegelték” az eseményt, melyet az idén Zanócz Béla áldozatos munkájának hála rendeztek meg ismét.

És lehet mondani, hogy ennél jobban nem is sülhetett volna el, hiszen tizenkét csapat nevezett, melyeket a helyiek mellett abonyi, jászladányi, jászalsószentgyörgyi, szajoli, szászbereki, szolnoki, tápiógyörgyei, törteli és zagyvarékasi egykori és még aktív játékosok alkottak.

A csapatokat három négyes csoportba osztották, ahol körmérkőzést játszottak egymással, majd pedig az első és második helyezettek, valamint a két legjobb harmadik kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszba.

Eredmények

A csoport: Jómagunk–Gypsy All Star 4–0, Csodacsirkék–Never Back Down 1–0, Jómagunk–Never Back Down 5–3, Csodacsirkék–Gypsy All Star 2–1, Jómagunk–Csodacsirkék 4–1, Never Back Down–Gypsy All Star 8–1

B csoport: Olajbörze–Megye 8 6–2, Orange–Menő Manók 4–0, Olajbörze–Menő Manók 9–2, Orange–Megye 8 3–0, Olajbörze–Orange 5–1, Menő Manók–Megye 8 5–1

C csoport: Keselyűk–Szászberek 6–1, Tápiógyörgye–Rékasiak 1–5, Keselyűk–Rékasiak 6–0, Tápiógyörgye–Szászberek 1–3, Keselyűk–Tápiógyörgye 6–1, Rékasiak–Szászberek 2–3

a Második legjobb harmadik helyért: Rékasiak–Megye 8 2–0 (hetesekkel)

Negyeddöntők: Jómagunk–Never Back Down 2–1, Orange–Szászberek 3–1, Keselyűk–Csodacsirkék 3–0, Olajbörze–Rékasiak 7–0

Elődöntők: Jómagunk–Orange 1–0, Keselyűk–Olajbörze 2–3

Bronzmérkőzés: Orange–Keselyűk 1–3, gólszerzők: Szita, ill. Donkó, Konka, Szűcs

Döntő: Jómagunk–Olajbörze 3–6, gólszerzők: Farkas I., Jánosik, Tóth N., ill. Nagy F. 3, Czibak 2, Szarvák K.

Nagy Flórián triplájával gyorsan elhúzott az Olajbörze, azonban a Jómagunk két szép góllal feljött 3–2-re. Ezt követően ismét az Olajbörze percei következtek: előbb Czibak Tibor duplázott, majd Szarvák Krisztián is betalált. A Jómagunktól még egy szépítő gólra futotta, így alakult ki a végére a háromgólos különbség.

A győztes csapat tagjai: Czibak Tibor, Nagy Flórián, Nagyistván Ádám (kapus), Rabnecz István, Szarvák Krisztián, Szarvák Zsolt, Turza Krisztián, Zanócz Péter

