Újszászon közel kilencven utánpótláskorú labdarúgó pallérozódik

Az Újszászi VVSE futballszakosztálya a megyei felnőtt­bajnokságban jól szerepel, a serdülők és az ifik pedig a középmezőnyben foglalnak helyet. Sok gyermek rúgja a bőrt Újszászon, erről is beszélgettünk a szakosztályvezetővel, Szilvási Ferenccel.

– Mit lehet tudni a klubnál folyó utánpótlásmunkáról?

– Hét utánpótlás-korosztályban versenyeztetjük a csapatokat, összesen hozzávetőlegesen százan futballoznak az Újszászi VVSE-ben, akik közül nyolcvanöten utánpótláskorúak – kezdte Szilvási Ferenc szakosztályvezető.

– A Bozsik-programos korosztályok közül a hét- és kilencéveseknek Rajka Attila az edzőjük, míg az U11-ben és az U13-ban játszóknak Czapkó Róbert. Tornarendszerben versenyeznek, próbálnak minél inkább kitenni magukért, megvillantani a tehetségüket a megméretéseken, rendkívül lelkesek. Az U14-esek Szurmai Tibor vezetésével már a nagy méretű futballpálya felén játszanak meccseket, szintén tornákon szerepelnek, ahol két-két meccset rendeznek számukra, a hatcsapatos csoportban szépen helytállnak. Tibor, aki egyébként még tavaly játszott a felnőttegyüttesben, az U17-eseket is edzi, ők a kilencedik helyen állnak a megyei bajnokságban. Az U19-eseket én készítem fel, szintén a kilencedik pozíciót foglaljuk el a tabellán.

– Az ifjúságiak képesek-e beverekedni magukat a felnőttek közé?

– A még serdülőkorú Konka Tamás a felnőttek között is rendre kiharcolja a csapatba kerülést a jó játékával. Rajta kívül az ifjúságiak, juniorok közül Jánosik Sándor, Szűcs Dénes, Nagy Csongor és Rentler Milán is szinte alapembernek számítanak a felnőttek között. Alapvetően ez is a célunk, hogy saját nevelésű fiatalok alkossák a felnőttgárdát. Jelenleg több környékbeli településről – így Szolnokról, Szászberekről – érkező futballistánk van, mint helyi kötődésű, de messzebbről semmiképpen sem igazolnánk azért játékost. Harmadik helyen állunk a megyei első osztályban.

– Milyen körülmények között készülhetnek, hetente hány edzést tartanak?

– Két nagy füves pályát használhatunk. Felújítottuk az úgymond centerpályánkat, itt is, valamint az edzőpályán szintén szoktunk az utánpótlás számára tornákat rendezni. Ez a tél igen enyhe volt, így a felnőttekkel szinte végig kint készültünk a szabadban. Már 1998 óta van villanyvilágításunk, így ideálisak a körülmények még késő délután és este is. Ha szükség van rá, akkor a teremben is kapunk helyet, illetve a gyerekek szoktak gyakrabban bent edzeni.

– Heti két edzésük van a csapatoknak, az általános iskolás korúak alig hiányoznak, edzenek szépen, de sajnos ifikorban sokan abbahagyják a focit, amikor másik városba kerülnek középiskolába. Van, aki felsőfokú tanulmányai miatt távozik, ez általános jelenség az országban, de nálunk is tapasztalható. Mindenesetre dolgozunk keményen, próbáljuk megszerettetni a focit a gyerekekkel, és a sportágban tartani őket, csiszolgatni a tudásukat, hogy minél több sikerük legyen felnőttkorukban is a labdarúgásban.