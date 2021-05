Ünnepre készül a Törökszentmiklós

Szombaton matematikailag is eldőlhet a bajnoki cím sorsra a megyei első osztályban, mivel az éllovas Törökszentmiklósnak elég egy pont is a második helyezett Tószeg ellen.

Szombat, 17.00

Törökszentmiklós (1.)–Tószeg (2.)

Igazi rangadót játszik egymással a két csapat, hiszen kell-e annál több, mint hogy az első két helyezett mérkőzésén dől el a bajnoki cím sorsra? Igaz, ha szombaton nem is, egy héttel később pont kerül az ügy végére, ám nyilván a TFC-nek még szebb lenne a siker, ha a második helyezett ellen biztosíthatná be. Ráadásul már az egy pont is elegendő a hazai csapatnak, de ettől függetlenül nyilván a győzelemre hajtanak majd.

Örömteli, hogy a Tószegnek nem az a célja, hogy elrontsa a Törökszentmiklós örömét, hanem a saját kedvére akar tenni, nem mellesleg egy jó mérkőzést játszani. Ha ez egy győzelemmel is párosulna, nyilván nem szomorkodnának Viola Kálmánék, már csak azért sem, mert akkor majdhogynem az ezüstérem is zsebben lenne. A bronz már így is tuti, és ez volt a cél, úgyhogy tényleg jöhet szombaton egy igazi örömfoci.

Mesterszemmel

Kinyik György, a Törökszentmiklós edzője: – Hektikusak vagyunk mostanában, mert a Jászárokszállás ellen jól, míg Szajolban borzasztóan játszottunk, de bízom benne, hogy szombaton sikerül otthon begyűjtenünk a három pontot. Egy nehéz, de jó mérkőzést várok a Tószeg ellen, amelyen remélem, jó játékkal is elő tudunk rukkolni saját nézőközönségünk előtt. Végre révbe érhetünk, elérhetjük a kitűzött célt, az pedig külön pikáns, hogy ezt a második helyezett ellen tehetjük meg.

Viola Kálmán, a Tószeg edzője: – Nem azzal foglalkozunk, hogy elodázzuk a bajnokavatást, mi csupán szeretnénk egy jót focizni. Nincs rajtunk teher, hogy milyen helyen zárunk majd, hiszen már elértük a célunkat, hogy a dobogón végezzünk, az érem színe igazából másodlagos. Természetesen azért nem feltartott kézzel megyünk Törökszentmiklósra, egy nívós, közönségszórakoztató mérkőzést akarunk játszani, olyan találkozót, amely tükrözi a két csapat tabellán elfoglalt helyét.

További párosítások

Péntek: Újszász–Mezőtúr, 17.00.

Szombat: Szajol–Jászárokszállás, Karcag–Jászfényszaru, Jánoshida–Kunhegyes, Fegyvernek–Tiszaföldvár, 17.00.

Vasárnap: Kunszentmárton–Kisújszállás, 17.00.

Szabadnapos: Martfű