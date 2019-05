Utoljára lépett pályára a berényi hölgykoszorú a régi felállásban

A Jászberény csapata 3:2-re kikapott hazai pályán, szezonbeli utolsó mérkőzésén a női Extraligában, így legjobb esetben is hetedikként végez a bajnokságban.

Kalandosan indult a Kaposvár elleni találkozó, ami kedden 19 órára volt kiírva, ám a két gárda csak két órával később kezdhette el az összecsapást, mivel a Belvárosi Játékcsarnok a heves esőzések miatt beázott, így a meccset a Nagyboldogasszony iskola csarnokában kellett megrendezni.

Aztán a találkozó sem a legjobban alakult, mivel a Jászberénynek csak a páros játszmákat sikerült megnyernie. Ebből következik, hogy az ötszettes mérkőzésen hiába egyenlítettek kétszer is a hazaiak, végül a Kaposvár nyerni tudott.

Deme Gábor vezetőedző, aki a következő szezontól már szakmai igazgatóként dolgozik tovább, mivel a padon Makai Péter veszi át a helyét, viszonylag pozitívan értékelt a klub honlapjának.

– Utolsó mérkőzésnek megfelelt, és mi mindent megtettünk. Fáj, hogy kikaptunk, de ezúttal így jött ki a lépés. Ez a szezon így sikerült, reméljük, a következő eredményesebb lesz számunkra. Mindenkinek köszönöm az egész éves munkáját!

Mint arról beszámoltunk, az edzőváltás mellett más változások is lesznek ősztől, Lékó Lilla távozik, és mint azóta kiderült, Pintér Andrea is másik csapatban folytatja pályafutását. Egy érkezőt pedig máris bejelentettek a csapatnál, az ukrán Jekatyerina Szilcsenkova, aki hazájában bajnok és kupagyőztes is volt, csatlakozik a kerethez. Nyilván további változások is várhatóak, és valószínűleg nem csak érkezői oldalon. Az viszont biztos, hogy a Jászberény legjobb esetben is a hetedik helyen zár a bajnokságban, és ha a Haladás megnyeri a Budaörs elleni utolsó bajnokiját, akkor a jászsági gárda csupán nyolcadikként zár.

Szerencsére a kvalifikálókör első négy helyezettje, vagyis a legjobb nyolc csapat az Extraligában szerepel jövőre, tehát a részvétel biztosítva van, ám hogy a csapat körül milyen változások lesznek a nyáron, illetve, mi várható ősztől a hölgyektől, az még a jövő zenéje.

Jászberény VT – Kaposvár 2:3 (–17, 19, –14, 20, –9)

Jászberény: Petrenkó 5, Jakovcsuk 12, Devaney 14, Riczkó 2, Szavovics 10, Pintér A. 10. Csere: Lékó (liberó), Maliseva, Bulajics 14, Cveticsanyin 2. Vezetőedző: Deme Gábor

Kaposvár: Vacsi 11, Miklai 12, Szűcs K., Leidgeb 9, Csesljar 2, Iricsanyin 15. Csere: Héri (liberó), Kalmár 1, Császár 2, Horváth A. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics

Az eredmény alakulása

I. játszma: 3:6, 7:8, 11:19.

II. játszma: 5:0, 11:6, 19:11

III. játszma: 1:6, 7:14, 13:21

IV. játszma: 9:9, 15:14, 21:17

V. játszma: 1:4, 5:8, 6:12