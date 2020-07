Válogatott védőt igazolt a Tiszafüred

A harmadosztályú Tiszafüredi VSE a közösségi oldalán jelentette be szombaton, hogy náluk folytatja pályafutását a kilencszeres válogatott Mészáros Norbert.

A 39 esztendős védő az elmúlt idényben az NB III.-as Debrecen II.-ben játszott, de pályaedzőként is dolgozott a csapat mellett. A rutinos hátvéd korábban több mint háromszáz tétmérkőzésen szerepelt az élvonalban a Dunaferr, a Siófok és a Loki színeiben, utóbbival hat bajnoki címet nyert, a Magyar Kupát is elhódította négy alkalommal, és tagja volt a DVSC Bajnokok Ligája-csoportkört megjárt együttesének is.

A magyar válogatottban kilencszer szerepelt 2012-ben és 2013-ban.