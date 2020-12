Van igény a hokira Berényben

A jászberényi Lehel HC csapatait láthatjuk a honi bajnokságokban, egészen az U8-tól az U18-as korosztályig. Idén indították el az U18-as együttest, ami nem kis feladat, tehát próbálnak haladni előre. Szeretnék, ha a jászberényi felnőttgárda is visszatérne az első ligába. A cél tehát adott a jászsági hokisoknál, amelynek egykori játékosa, most szakosztályelnöke, Bató András immár negyven éve szolgálja a klubot. Vele beszélgettünk a minap.

– Mintegy száz aktív jégkorongozó erősíti sorainkat – kezdte a sportvezető.

– A hat edző irányítja a csapatokat, mellettük van még egy erőnléti trénerünk is. Folyamatosan megy a toborzás, amit Nagy Zoltán és a fia, Zozó tart. Zozónak van egy koncepciója, amit kidolgozott még Győrben, ott bevált neki ez a rendszer, ezért ezt folytatja itt nálunk is. Neki köszönhetően most is tudtunk körülbelül harminc-negyven gyereket toborozni, akikből számításaim szerint olyan húsz nálunk is maradt.

– Természetesen nem csak Jászberényben keresnek fiatal srácokat, hanem a vonzáskörzetben lévő iskolákat is meglátogatták. Próbáljuk az ilyen felmérést játékokkal összekötni, például rajzolniuk kellett, kitölteni tesztet, amit elérhetőséggel be kellett adni az iskolának, így vissza tudtuk őket hívni. Ezt követően meghívtuk őket egy nyílt korcsolyanapra, akinek megtetszettek a körülmények, azoknak a szüleivel meg is beszéltük a részleteket. Ez egy nagyon eredményes rendszer eddig számunkra, de emellett jönnek maguktól is jelentkezők Hatvanból, Szolnokról.

– Milyen elvárások vannak csapataiknál?

– A kisebbeknél még nyilvánvalóan a sportág szeretetét próbáljuk beléjük nevelni, ez az elsődleges cél náluk. A 14–16–18-as korosztálynál már eredménycentrikusabbá válik a sport. A legfontosabb a fejlődés, igazából nem kell hajszolni az eredményeket, inkább a folyamatos fejlődés a lényeg. Természetesen azt szeretnénk, ha minden korosztályunk a legmagasabb szinten játszana, de ahhoz még rengeteget kell dolgozni. Célok mindig vannak, hiszen azok nélkül nincs értelme.

– Hogyan teljesítenek a különböző korosztályokban?

– Az U18-at indítottuk az osztrák jégkorongligában és a magyar bajnokságban is. Az osztrák ligában kétszer tudtak nyerni, a többi mérkőzést elveszítették, ami nagyon jól mutatja, hogy nagyon erős a mezőny. Tudni kell, hogy az U18-as csapatunk még nem teljes, játszanak köztük fiatalabbak, melléjük öt játékost igazolnunk kellett Szegedről. Az alapszakaszban csak magyar csapatok ellen játszottunk, mivel nem jutottunk tovább a középszakaszba, így véget ért számunkra a szezon.

Jó és rossz szájíze is van ennek az egésznek, a srácaink magasabb szintű magyar csapatok ellen tudtak fejlődni, ahol megtapasztalhatták, hogy milyen is egy osztállyal feljebb játszani.

Ez tulajdonképpen egyfajta tanulópénz volt számunkra.

– Az U16-sok az alapszakaszt megnyerték, most nekik lesz három komoly ellenfelük, akikkel megmérkőznek majd, tét számukra az A osztályba jutás. Az U14-sek és náluk két évvel fiatalabbak most az erős középmezőnyben szerepelnek. Az U8-nál és az U10-nél még nincs számolás, ott inkább kupákat rendeznek, ahol öt-hat csapat egymás ellen játszik. Általában majdnem minden klub rendez egy ilyen tornát. Összességében tehát elégedettek lehetünk az utánpótlásaink teljesítményeivel, nyilván tanulni kell és rengeteget dolgozni.

– Milyen körülmények között készülnek?

– Harmadik éve vagyok már a klub elnöke, és az első két esztendő nagyon gördülékenyen ment, mert akkor amire pályáztunk, azt meg is kaptuk, viszont ez a mostani szezon nagyon nehéz a koronavírus-járvány miatt. Most nem tudunk fejlesztésekben vagy hasonlókban gondolkodni. Egyelőre túlélésre játszunk, és bízunk benne, hogy május végére ez a vírushelyzet javul.

– Akkor elkezdhetnénk azon gondolkozni, hogy a következő idényre már komolyabb fejlesztésekkel fejlődjünk. Van egy nagyon jó fedett pályánk, igaz, nem nagy nézőszám befogadására alkalmas. Az nagyon jól látszik a mérkőzéseken, hogy van igény erre a sportra. Nyilván vannak problémák, az öltözőt lassan kinőjük, de most egyszerűen ezt a háttérbe kell szorítani.

Gondolkodnak egy profi csapaton Bató András elmondta továbbá, ahhoz, hogy profi felnőttgárdájuk legyen, nagyon sok mindennek passzolnia kell a jövőben. Az anyagi forrásokat megtalálni, a város akarja-e, a klub megérett-e rá és persze kérdés, hogy a taotámogatás is hogyan fog alakulni, hiszen ezt sem lehet tudni, mert két év múlva lejár a ciklusa, és nem tudják, hogyan fogják ezt megváltoztatni. Rengeteg összetevője van ennek az egésznek, de az egy cél lehet, hogy mire a mostani U12-es korosztály eléri a felnőtt szintet, már legyen egy erre alkalmas csapatuk.

