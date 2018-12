Váratlan vereség: kikaptak Szombathelyen a berényi hölgyek

Nem sikerült az esztendő utolsó bajnoki mérkőzése a jászberényi hölgyek számára, akik három szettben kikaptak a sereghajtó Haladás szombathelyi otthonában.

Rossz hírrel kezdődött a berényiek számára a meccs, hiszen ujjsérülése miatt nem vállalhatta a játékot kanadai centerük, Katie Devaney, akit a fiatal Faragó Fanni helyettesített – írta a jászberényi klub honlapja.

Az első szettben felváltva haladtak a felek, 20:20-nál is egyenlő volt az állás. Sajnos a következő percekben a vasiak koncentráltak jobban, harmadik szettlabdájukat kihasználva 26:24-re megnyerték a nyitószettet.

A nyitójátszma elvesztése fájó volt, s talán a történtek a második játszma első perceire is rányomták a bélyeget, hiszen 9:4-nél kikérte a második idejét is Deme Gábor. Egy-egy jó periódust leszámítva azonban szinte végig a házigazda dominált ebben a játékrészben is, s bár Alekszandra Cveticsanyin és Pintér Andrea pontjaival zárkózgattak a berényiek, de nem tudták utolérni az egyre magabiztosabban röplabdázó vasi hölgykoszorút, (25:20).

A harmadik játszma leginkább az elsőhöz hasonlított, hiszen felváltva vezettek. Óriási csata folyt a pályán. A hajrában Petőváry Panni leütésével és Riczkó Gabriella ászával 21:21-re módosult az állás. A végjátékban viszont ismét jobban koncentráltak és szerencsésebbek is voltak a szombathelyi csapat játékosai, 24:21-nél három meccslabdához is jutottak, végül behúzták a játszmát és ezzel együtt a mérkőzést is, (25:21 – 3:0).

– A sportembereket az különbözteti meg az „operett-röplabdázóktól”, hogy az előbbiek végig küzdenek – mondta keserűen a mérkőzés után Deme Gábor, a Jászberény vezetőedzője.

Bedőcs Gergely, a Haladás vezetőedzője pedig ekképp nyilatkozott: – Sok apró és nem kevés nagy hiba volt a játékunkban, ennek ellenére próbáltunk felszabadultan röplabdázni. Kicsit megleptek a jászberényiek, mert a nyíregyházi győzelmük után azt hittem, felfalnak minket. Takács Bernadett családi okok miatt nem tudott ma játszani nálunk, s őt csak lelkesedésben tudtuk pótolni, ütőerőben nem. Tisztában voltunk vele, hogy a jászberényiek centerének, Katie Devaney-nek kiválásával azon a poszton eredményesek tudunk lenni.

A Haladás tehát első győzelmét könyvelhette el az Extraligában, míg a jászberényi együttes egyre távolabb kerül a négy közé jutáshoz, amelyhez óriási bravúrok kellenének a továbbiakban, az alapszakaszból még nyolc forduló van hátra. A folytatás január 15-én lesz a berényi csapat számára, méghozzá a listavezető Vasas otthonában. Addig össze kéne kapnia magát a jászberényi együttesnek.

Szombathely, 300 néző. V.: Ujházi, Bátkai-Katona.

Haladás: Aszcserics 11, Cicic 3, Wallner 11, Kinser 11, Kalman 12, Bokor 3. Csere: Lojen (liberó), Reljic 1, Kolada. Vezetőedző: Bedőcs Gergely.

Jászberény: Faragó 2, Petőváry 13, Jakovcsuk 7, Pintér 11, Petrenkó 3, Cveticsanyin 13. Csere: Lékó (liberó), Riczkó 1, Maliseva. Vezetőedző: Deme Gábor.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 8:5, 15:16, 20:21. II. játszma: 8:3, 16:11, 21:14. III. játszma: 4:7. 8:7, 12:13, 16:14, 21:21.

Az Extraliga állása 1. Vasas 10 2 32:12 31

2. Békéscsaba 8 5 31:20 27

3. Nyíregyháza 9 3 30:17 25

4. Újpest 6 6 22:23 16

5. Jászberény 3 9 15:30 9

6. Haladás 1 1 28:36 3

