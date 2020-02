Vasárnap az ötödik Gyirmóthoz látogat a Szolnoki MÁV FC

A Szolnoki MÁV ezúttal idegenben lép pályára vasárnap (14 óra), a másodosztály 24. fordulójában az ötödik helyezett Gyirmót vendégei lesznek a kék-fehérek.

Ugyan az NB II.-ben nincsenek könnyű meccsek, most kifejezetten nehéz sorozat előtt áll a MÁV FC. A következő öt bajnokin négyszer olyan csapattal találkoznak, amely ott van a legjobb hatban: Gyirmót (5.), Siófok (3.), Szeged (13.), Győr (4.), Csákvár (6.) – ez a sorrend.

Egyébként megint olyan gárda ellen lépnek pályára a mieink, amely ellen ősszel 3–0-ra kikaptak, ám ahogy az múlt vasárnap is látszódott, ez túl sokat nem jelent a jelenre nézve. A kisalföldi sárga-kékeknél amúgy nem volt sokkal nagyobb játékosmozgás, mint Szolnokon, három futballista érkezett, négy távozott, de továbbra is náluk játszik a MÁV-nevelés, Tóth Bence. A tavaszt nem kezdte jól a Gyirmót, először otthon kikapott 3–1-re a Siófoktól, múlt héten pedig gól nélküli döntetlent játszott a Szeged vendégeként, bár egy félidőt emberhátrányban töltöttek – kiállítása után Széles Imre nem is játszhat vasárnap.

Ezzel szemben a szolnoki keretben ott lehet Horgosi Donát és Tamás László is, miután a Haladás ellen letöltötték eltiltásukat, és rájuk nagy szükség is lehet, mivel az elmúlt meccsen is jól teljesítő Szabó Richárd begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így ezúttal nem játszhat. Tóth Benjaminra és Tisza Kálmánra ugyanez igaz, mivel a sérülésük miatt várhatóan továbbra sem lesznek bevethető állapotban. Mindez azt jelenti, hogy a védelem összeállítása talán kevesebb gondot okoz majd, ám a középpálya összetétele ismét kérdéses.

További hír a kerettel kapcsolatban, hogy a szolnoki klub a múlt héten közleményt adott ki a távozó játékosokról is, így Ágoston Kristóf és Nagy Kevin mellett biztossá vált, hogy Ágoston Donát és Laczkó Milán is másik csapatban folytatja pályafutását – előbbi játékos a Budapest Honvéd II.-höz igazolt, míg Laczkó ceglédi visszatérése még nem biztos, de gyakorlatilag készpénznek vehető.

A MÁV FC régóta nem nyert mérkőzést, egész pontosan november hatodika óta (2–0 a Kazincbarcika ellen), az azóta lejátszott hét találkozón négy döntetlen és három – mindannyiszor 1–0-s – vereség a mérleg. Emellett a góllövés is problémás, ezen a hét összecsapáson csupán két gólt sikerült szerezni, ráadásul azt a kettőt is a sereghajtó Vác hálójába lőtték a mieink. Tegyük hozzá, a Gyirmót sem örvend nagy formának – és ez nem csak a két tavaszi bajnokijukra igaz. Náluk talán az elmúlt nyolc találkozót érdemes figyelembe venni – mivel a MÁV már volt szabadnapos idén, így a győriek eggyel több találkozót is játszottak –, ezeken egy győzelmet, valamint három-három döntetlent és vereséget könyvelhettek el.

Abban is van némi hasonlóság a két csapat között, hogy a védelem mindkét oldalon jó, de a gólszerzésben a Gyirmót sem jeleskedik annyira. Ennek fényében (sem) lehetetlen a szolnoki pontszerzés, ám látványos mérkőzésre nem nagyon lehet számítani, elöljáróban igazi egygólos meccsnek néz ki a vasárnapi összecsapás.