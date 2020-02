Vasárnap kezdődik a rájátszás a Castrum-Ex Kupán Szolnokon

Az ötödik játéknappal befejeződtek a két csoportban zajló küzdelmek, következik a kieséses rendszerű rájátszás a szolnoki Castrum-Ex teremfoci-bajnokságon, amelynek a Széchenyi István Gimnázium sportcsarnoka ad otthont.

Annak rendje és módja szerint akadtak nagy izgalmakat hozó és meglepő eredményekkel végződő meccsek, meg persze olyanok is, amelyek eredménye előre borítékolható volt. Az A csoportban a továbbjutást illetően egy fő kérdés maradt az utolsó fordulóra, hogy a jó kezdés után fokozatosan elbizonytalanodó Castrum-Ex-Alföldi Szakértő vagy a Toporgó nem éppen kirobbanó formában lévő gárdája veszi sikerrel az akadályt.

A Toporgó vetette nagyobb elánnal magát a küzdelembe, némi szerencsével a félidő közepére kétgólos előnyre tett szert. Az iramot fokozó Castrum-Exnek viszont még a szünet előtt sikerült az egyenlítés. A második játékrészben a vezetést is átvették a castrumosok, és megnyugtatóan hathatott rájuk a tudat, hogy döntetlen esetén is elérik a továbbjutást érő helyezést. Így akkor sem volt ok aggodalomra, amikor a Toporgó kétszer is egyenlített, és már csak egy-két perc volt hátra a végső sípszóig. De ahogy a kispályás fociban is megvannak a pszichológiai törvényszerűségek, a második egyenlítéstől fellelkesülő Toporgó egy bedobás utáni fejes góllal mégis megnyerte a meccset, a nap legnagyobb meglepetését okozva ezzel.

A csoportot vezető Build and Job a jó képességű fiatalokból álló SRS Autókozmetika ellen igyekezett megőrizni pozícióját. Ellenfele sikere esetén az azonos pontszám miatt az egymás elleni eredmény a második helyre sorolta volna. Amikor a lelkes fiatalok vezetést szereztek, a Build and Job nagyobb sebességre kapcsolva, gyorsan nyilvánvalóvá tette, hogy igényt tart az első helyre a kedvezőbb sorsolás reményében. Az összecsapás ugyanakkor élvezetes játékot és élményszámba menő gólokat hozott az SRS részéről is. Az is kiderült, hogy nem könnyű a vasárnap délelőtti csapatösszetartás, a Műszolnak ezúttal ez nem is sikerült, játék nélkül jutott a pontok birtokába a Fire-Oil legénysége.

A B csoportban a forduló előtt matematikailag eléggé összetett volt a helyzet, hiszen a két biztos továbbjutó mellett a többi négy csapatnak is maradt esélye a végső győzelemért folytatni a tornát. Ehhez az első lépéseket a HYAB tette meg, jó első félidei játékkal biztosan fektette két vállra az addig második Oldsmobile-t, és várhatta a többi meccs eredményének kedvező alakulását. A Tisza Ablak és az Épszigker barátságos légkörben zajló meccsének döntetlenje viszont máris szűkített a képlet végeredményét illetően, mert a pontosztozkodás révén az Épszigker maradt a csoportelső, a Tisza Ablak viszont egy ponttal megelőzte vetélytársait, még az Oldsmobile-t is az egymás elleni korábbi eredménynek köszönhetően.

A Csontos FC-nek volt még némi esélye a Stilo-Build&Job ellen kiharcolni a továbbjutást, de a forró hangulatú meccs második félidejében a Stilo gazdálkodott jobban a mindkét oldalon adódó számos helyzettel. A fordulót követően megtörtént a kieséses szakasz sorsolása is, három párosítás kapcsán is nehéz lenne megjósolni a biztos továbbjutót a vasárnapi folytatásban.