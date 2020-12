Vasárnap kikapott, hétfőn kinevezte új vezetőedzőjét a JKSE

Újabb nagy pofonba szaladt bele a Jászberényi KSE, amely a férfi NB I. vasárnapi játéknapján a Szedeák otthonában kapott ki 56 ponttal. Hétfőn pedig már arról adott tájékoztatást a JKSE, hogy megtalálta új edzőjét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ugyan az első kosarat a jászberényi csapat szerezte meg Aleksza Brbaklics révén, de a vendégek csak néhány percig tudták tartani az iramot. A szegediek igen hamar elhúztak, így a JKSE már az első negyed végén 18 pontos hátrányba került.

Ezt követően sem tudott közelebb jutni a kék mezes vendégcsapat ellenfeléhez, amelynek leginkább a gyenge védekezés volt az oka. A hazaiak már majdnem a harmadik negyed végére elérték a százpontos „álomhatárt”, és tényleg csak az volt a kérdés, meddig jutnak. Nos, a vége 125–69 lett a Szedeáknak, így a Jászberény begyűjtötte szezonbeli 11. vereségét is, és hetedszer kapott több mint száz pontot.

Rátérve a jó hírekre: a berényi csapatban immár pályára lépett az egyik új igazolás, James Kinney – aki 17 pontig jutott –, de a szintén amerikai Orlando Cole­man és Xey­rius Williams, valamint a horvát Mla­den Primorac játékára sem kell már sokat várni. Utóbbi kosaras információnk szerint kedden érkezik Jászberénybe, Cole­man és Williams azonban már együtt is edzett a csapattal, így megismerhette az új vezetőedzőt, Patai Benjamint is, akinek érkezését hétfőn jelentette be a klub.

A 28 éves tréner Németországban született, edzői pályafutása Amerikában indult, a Dél-floridai Egyetem. Dolgozott többek között az UNI Győr csapatánál, valamint az Egis Körmend együttesénél, ahol a másodedzői poszt mellett az U20-as csapat irányításáért is felelt az elmúlt időszakban – írja a JKSE hivatalos Face­book-ol­da­la, amely arról is tájékoztatást adott, hogy az eddigi tréner, Lo Elhadji Malick munkájára a szakmai stábban továbbra is számítanak.

Nos, az érkezők szerdán már bizonyíthatnak is, hiszen a Jászberény 18 órától majd a Kaposvárt fogadja, amely szintén nem remekel, tíz meccséből csak kettőt nyert meg.

NATURTEX-SZTE SZEDEÁK–JÁSZBERÉNYI KSE 125–69 (37–21, 32–14, 24–17, 32–17)

Szeged, zárt kapuk mögött. Vezette: Ádám J., Győrfy R., Szilágyi B.

SZEGED: Govens 11/9, Ker­pel-Fronius G. 6, BROWN 21/9, Dze­letovics 24/3, Di­ckey 10. Csere: MAYER 10/3, Ker­pel-Fronius B. 7/3, OLASZ 13, Keller I. 5/3, Balogh Sz. 7/3, POLÁNYI 11/9. Edző: Szrecs­ko Szekulovics

JÁSZBERÉNY: Frank 11/3, Rékasi 1, BRBAKLICS 24/3, Katona 8/6, Füzi. Csere: Kinney 17/3, Kaszás 8, Kovács V., Kovács Á., Szalkai. Edző: Lo Elhadji Malick

Az eredmény alakulása: 3. perc: 10–10. 7. p.: 27–10. 12. p.: 42–24. 15. p.: 50–35. 19. p.: 69–35. 23. p.: 78–38. 27. p.: 84–47. 32. p.: 96–54. 37. p.: 118–61

Szrecsko Szekulovics: – A győzelem mellett annak is örülünk, hogy a padról beálló fiataljaink jó teljesítménnyel járultak hozzá nagy különbségű sikerünkhöz.

Lo Elhadji Malick: – Azt terveztük, hogy lassítjuk a játékot, nem engedélyezünk sok támadást a Szedeáknak. Csupán annak örülhetünk, hogy senki sem sérült meg, és a napokban igazolt új szerzeményeinkkel a jövőben méltó ellenfelek leszünk.

További eredmények: Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű 89–80, Kecskemét–Alba Fehérvár 73–85, PVSK–Körmend 86–81, Sopron–Falco 101–98, ZTE–DEAC 90–93 (kétszeri hosszabbítás után)