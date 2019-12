Végre megvan az első győzelem

A Jászberényi KSE vasárnap este megszerezte szezonbeli első győzelmét az NB I.-ben, miután 69–68-ra nyert a Kaposvári KK vendégeként.

A berényi csapat úgy vágott neki a kaposvári vendégjátékának, hogy kilenc meccséből kilencet elveszített a bajnokságban. Ennek ellenére nem játszott alárendelt szerepet a JKSE, bár a kiélezett első negyed végére ötpontos előnyt kovácsolt magának a hazai gárda.

Úgy tűnt, a második játékrész is hasonlóan alakul, mivel a Kaposvár tartotta a hat-hét pontos vezetést, ám végül kiegyenlített a Berény, azonban Rashun Davis távolija után mégis 35–32-re a Somogy megyeiek vezettek a nagyszünetben.

A harmadik negyed elején ismét hét ponttal elhúztak a vendéglátók, ám a több sikeres berényi hármas révén átvette a vezetést a JKSE, végül pedig – saját szemszögükből – 55–54-es állásról várhatták az utolsó tíz percet. A negyedik játékrész során a 60–60 volt a sláger, ugyanis percekig ezt az eredményt mutatta az eredményjelző.

Végül a hazaiak törték meg a gólcsendet, el is mentek három pontra, azonban nem rogyott meg a jászsági legénység, ismét átvette a vezetést. A Kaposvár is tudott fordítani, de 64–65-ös JKSE-hátránynál Nemanja Alekszandrov faulttal értékesített egy közeli dobást, majd a büntetőből is betalált. Julian Norfleet triplájával megint a hazaiak voltak nyeregben, ám Djordje Pantelics duplájának köszönhetően, valamint annak, hogy Norfleet a végjátékban elhibázott egy közeli dobást, 69–68-ra nyerni tudott a Jászberény.

Tehát megtörte a jeget a JKSE, tizedik bajnokiján végre megszerezte szezonbeli első győzelmét, ráadásul idegenben. Folytatás pénteken (18 óra), a DEAC otthonában.

KAPOSVÁRI KK–JÁSZBERÉNYI KSE 68–69 (18–13, 17–19, 19–23, 14–14)

Kaposvár, 1300 néző. Vezette: Cziffra, Ádám J., Hervay.

KAPOSVÁR: Davis 14/3, Norfleet 17/3, Ponjavics 3/3, HENDLEIN 12/6, Lalic 13. Csere: Dramicsanin 9/3, Krnjajszki, Baki, Bogdán. Edző: Fekete Ádám.

JÁSZBERÉNY: Nelson 9/6, MILLER 14/6, MÉSZÁROS M. 12/6, Alekszandrov 13/6, PANTELICS 16/3. Csere: Ruják B. 2, Brbaklics 3, Perin­ger, Buzás. Megbízott edző: Lo Elhadji Malick.

Az eredmény alakulása:

3. perc: 2–0. 7. p.: 10–10. 12. p.: 18–15. 17. p.: 28–21. 22. p.: 38–32. 27. p.: 48–50. 32. p.: 56–57. 37. p.: 63–63.

Fekete Ádám: – Nehéz ilyenkor, nyilván mindenki győzelmet várt. Jó formában voltunk, a kéthetes szünet után más ritmusban érkeztünk vissza erről az időszakról, mint ahogy befejeztük. Ugyanúgy felkészültünk a Jászberényből, mint az összes többi együttesből. A védekezésünkkel többnyire nem is volt olyan nagy probléma, hazai pályán azonban a kapott hatvankilenc pontnál illett volna többet dobni.

Sajnos támadásban nagyon-nagyon sokat hibáztunk. Bár a támadólepattanókból készültünk, úgy gondolom, ez mégis döntő faktor volt. Megmutatta ez a találkozó is, hogy ha idegenben megérzi egy csapat a lehetőséget, akkor a magyar bajnokságban ki-ki mérkőzést játszhat. Nagyon fontos lett volna, hogy az első félidőben úgy kosarazzunk, hogy ezt ne érezze meg a Jászberény. Úgy kezdtünk, de utána kicsit elkényelmesedtünk. Csináltunk hibákat, amivel folyamatosan meccsben tartottuk a riválist, és a végén az egylabdás meccsből nem jöttünk ki jól.

Lo Elhadji Malick: – Nagyon jó érzés nyerni, eléggé nyomasztó volt a helyzet, hogy rendre csak futunk az eredmény után. Ez a győzelem a fiúk sikere, ezt a mérkőzést a játékosok nyerték meg, ők tették oda magukat. Akartak nyerni. Én csak egyetlen dolgot kértem, hogy védekezzenek, ne kapjunk hetven pontnál többet. Ezt remekül megcsinálták, nagyon boldog vagyok, és elismerésem nekik!