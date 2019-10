Veretlen és második is maradt a Berény

Az NB III. Keleti csoportjában a Jászberényi FC szombaton a Balassagyarmat otthonában lépett pályára.

A találkozó igencsak rosszul kezdődött a vendégek számára, hiszen a hazaiak már az első percben megszerezték a vezetést: Szita Bence 16 méterről talált a berényi hálóba. A JFC-nek a 24. percben összejött az egyenlítés. Szőllősi Ferenc állt oda egy 18 méteres szabadrúgáshoz, és a sorfal fölött betekerte a felső sarokba a labdát, amely a kapufát érintve került a hálóba.

A klub honlapjának tájékoztatása szerint mind a két félidőben több ziccert dolgozott ki a Jászberény, ám sem Pálinkás Gergő, sem Gresó Mátyás, sem Győrfi Benedek nem tudott betalálni, így maradt az 1–1-es eredmény.

A JFC így tíz forduló után továbbra is veretlen, és maradt a második helyen. A többi találkozó csak részben alakult kedvezően a jászsági együttes számára. Az éllovas Füzesgyarmat 2–1-re győzött Tállyán, így két pontra ellépett, miután zsinórban a nyolcadik meccsét is megnyerte. A Cegléd meglepetésre 5–1-re kikapott Sényőn, így sorozatban második mérkőzését veszítette el, és a Tiszaújváros is megtorpanni látszik, mivel 2–1-re bukott hazai pályán a Hatvan ellen.

A DEAC és az ESMTK 2–2-t játszott egymás ellen, az alsóházban az Ózdnak és az Egernek pedig 0–0-ra futotta. A Putnoknak továbbra sem megy, ezúttal a gyöngyösi gárda vitte el a három pontot az otthonukból, a második csapatok mérkőzésén pedig a DVSC II. 2–0-ra múlta felül a Diósgyőr II.-t.

Balassagyarmati SE–Jászberényi FC 1–1 (1–1)

Balassagyarmat, 300 néző. Vezette: Leél-Őssy Ádám (Szabó Dániel, Molnár Adrián).

BSE: Erdei – Molnár T., Lami, Vastag, Vekker – Gábriel (Telek, 91.), Pallagi – Péter (Klinger, 57.), Nagy T., Király Á. – Szita. Edző: Nagy Tibor.

JFC: Menczeles – Szemere, Lakatos B., Lakatos G., Süttő – Sándor I. – Gresó, Király O. (Győrfi, 73.), Szőllősi, Nagy Sz. (Balogh M., 52.) – Pálinkás. Edző: Német Gyula.

Gólszerzők: Szita (1.), ill. Szőllősi (24.).

További eredmények: Tiszaújváros–Hatvan 1–2, Sényő–Cegléd 5–1, DEAC–ESMTK 2–2, Tállya–Füzesgyarmat 1–2, Putnok–Gyöngyös 0–1, DVSC II.–DVTK II. 2–0, Ózdi Kohász–Eger 0–0.Varga B.