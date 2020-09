Veretlen rajt után találkoznak

A megyei első osztályban újonc Martfű meglepetésre hibátlan maradt az első két kör után, a fiatal jászfényszarui csapat azonban szintén nem kapott még ki, így kiegyenlített párharcra van kilátás a harmadik fordulóban.

Szombat, 16.00

Martfű (1.)– Jászfényszaru (10.)

Két mérkőzés után nyilván nem érdemes még különösebben nézni a tabellát, így abból nem célszerű kiindulni, hogy a Martfű az élen áll, míg a Jászfényszaru a tizedik helyet foglalja el. Sokkal többet lehet leszűrni az eddigi eredményekből, még ha a tényleges erőviszonyok ennyi meccs után nem is kristályosodnak ki.

Az előző, csonka idényben a martfűi csapat az első helyen zárt a másodosztályban úgy, hogy egyszer sem kapott ki, és az újonc együttes továbbra is ezen az úton halad. Ugyan a Jánoshida legyőzése (4–0) nem volt akkora meglepetés, arra azért már sokan rácsodálkoztak, hogy a Mezőtúr otthonában is nyerni tudtak (2–0) a kék-fehérek. A két sikerrel pedig jelenleg az élen állnak, ráadásul kapott gól nélkül, ami nagy fegyvertény.

A környékbeliekre építő egylet azért várhatóan nem a bajnoki címért fog hosszú távon küzdeni, még ha jól is sikerült megerősíteniük a keretet, elég csak gondolni az NB I.-et is megjárt Hevesi-Tóth Tamásra. Ám mellette is több olyan játékos érkezett, akik számára nem ismeretlen a megyei I. terepe, ilyen például Székely Dávid, Polák Gergő vagy Melis Bence is.

A Jászfényszaru az előző szezonban talán az elvárások alatt teljesített – a tizenkettedik helyen végzett –, ám azt nem szabad elfelejteni, hogy fiatal csapatról van szó. Ebben az évadban a jászságiak első ellenfele a Kunszentmárton volt, amely ellen 3–0-ra, majd 4–2-re is vezettek, de a hosszabbításban bekapott két góllal végül döntetlenre végeztek.

A második körben a bajnoki címre esélyes Törökszentmiklós ellen szintén előnybe kerültek, ám a 87. percben gólt kaptak, így ismét egy ponttal gazdagodtak csupán. Tehát a mérkőzésvégi koncentráció talán hiányzik, de egy kis rutinnal mindez korrigálható. A meglepetés lehetősége mindenesetre megvan bennük.

Mesterszemmel

Papp Erik, a Martfű edzője: – Azt gondolom, jól sikerült a felkészülésünk, egyedül a Törökszentmiklós ellen nem sikerült nyernünk a tesztmérkőzéseken. Az edzéseken pedig a létszámmal és a hozzáállással is elégedett lehettem. A célunk elsősorban a bennmaradás, de ezenfelül azt is el szeretnénk érni, hogy ne csak statiszták legyünk az első osztályban. Eddig jól haladunk, de messze még a szezon vége. Két győzelem után, hazai pályán a Jászfényszaru ellen sem lehet más a célunk, mint a győzelem, de azért nem lesz könnyű dolgunk. Kiélezett csatát várok.

Kemecsi László, a Jászfényszaru edzője: – Amit a felkészülés során elterveztünk, azt elvégeztük, és jól sikerültek az edzőmérkőzéseink és az igazolásaink is. Ami nagyon nagy pozitívum, hogy remek az edzéslátogatottság, tizenhat–húsz fő szokott részt venni a tréningeken. Fiatal a csapat, de úgy vélem, az előző szezonban megszereztük azt a rutint, ami ehhez az osztályhoz kell. Habár az első két mérkőzésünkön nem kaptunk ki, voltak hibák, amelyeket igyekeztünk a héten kijavítani, emiatt másra helyeztük a hangsúlyt az edzéseken. Eltökéltek vagyunk, a győzelemért utazunk Martfűre. A végső cél pedig az – még ha sokan le is becsülnek minket –, hogy az első ötben végezzünk, ami nagy eredmény lenne.

További párosítások

Szombat: Jászárokszállás–Jánoshida, Szajol–Mezőtúr, Törökszentmiklós–Fegyvernek, KuTE–Karcag, 16.00.

Vasárnap: Kunhegyes–Újszász, Tiszaföldvár–Tószeg, 16.00.

Szabadnapos: Kisújszállás.