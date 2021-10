Visszaemlékezés 80 év távlatából

A Magyar Röplabdaszövetség (MRSZ) fennállásának 75 éves jubileuma alkalmából hírportálunk vendége volt Zach Károly, egykori nemzetközi játékvezető.

Megyénk röplabdasportját Zach Károly képviselte a legmagasabb szinten a 90-es évek közepéig. A 25 éves pályafutása során Finnországtól Líbiáig, Hollandiától Szíriáig számtalan országban megfordult. A sportágat természetesen még játékosként szerette meg, az NB II.-es Martfű együttesét erősítette egészen 1968-ig.

Karcsi bácsi a középiskolában atlétikában, asztaliteniszben, labdarúgásban és röplabdában is szép eredményeket ért el, melyet sokrétű éremgyűjteménye is tükröz. Legnagyobb sikereit mégsem sportolóként érte el, mivel egy sajnálatos térdsérülés miatt 1969-ben be kellett fejeznie pályafutását. Azonban kedvenc sportágától, a röplabdától nem szakadt el, játékvezetőként folytatta: 1970 februárjában megszerezte a másodosztályú minősítést. Egy évig vezetett az NB II.-ben, majd egy év múlva már az első osztályban bíráskodott.

Karrierje töretlenül ívelt felfelé, alig négy esztendővel később már nemzetközi meccseken működött közre.

– Ahhoz, hogy rangosabb mérkőzéseket vezethettem, sokat köszönhetek az akkori kor két meghatározó játékvezetőjének, mentoraimnak, Szele Dénesnek és Ormai Laci bácsinak – kezdte visszaemlékezését Karcsi bácsi.

– A 70-es években az NB I. legfiatalabb játékvezetője voltam, és sorra szerepeltem a legrangosabb férfi- és női mérkőzéseken. Emellett azon szerencsés játékvezetők közé tartoztam, aki a klasszikus teremváltozat mellett ülő- és strandröplabda-mérkőzéseket is vezethetett. Bronzmeccset dirigáltam a hollandiai Deldenben megrendezett női ülőröplabda-Eb-n, míg egy másik paraszakágban, állóröplabdában az elődöntőt vezettem a lengyelországi Olsz­tynban tartott férfi-vb-n.

Játékvezetőként számtalan országban megfordult, olyan helyeken ült a magas székben, ahová akkoriban civil emberként nem jutott volna el.

– Az 1980-as moszkvai ötkarikás játékok előtti előolimpia viszi a pálmát, melynek a lengyelországi Łódź adott otthont – folytatta.

– Ott olyan kiváló női válogatottak szerepeltek, mint Magyarország, Peru, Bulgária, Románia, Csehszlovákia, az NDK vagy épp a házigazda Lengyelország – csaknem az akkori olimpia teljes mezőnye. De résztvevője voltam 1982-ben annak a budapesti felkészülési tornának is, ahol az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Magyarország és Japán válogatottjai mérték össze erejüket a vb előtt. Ott lehettem a szibériai Novoszibirszkben rendezett ka­det­világbajnoki selejtezőn is. Szintén szép emlék az 1988-as IBV (Ifjúsági Barátság Verseny – a szerk.), amelyen a döntőt vezethettem a bulgáriai Vi­din­ben, de szívesen emlékszem vissza a Tomis Kupa fináléjára, melyen másodbíró voltam Kon­stan­cá­ban, a CSZKA Szófia és a kétszeres BEK-döntős Ste­aua Bu­cu­reș­ti összecsapásán. Több alkalommal meghívtak az akkor csehszlovákiai Fel­ső­há­gi­ba, a Tátra-kupára is, ahol Közép-Európa sztárcsapatai vettek részt.

Számos elismerésben részesült, melyek közül a legkedvesebb számára a Testnevelés és Sport Érdemérem arany fokozata. 1986-ban a Testnevelési Főiskolán edzői minősítést szerzett, és bár számos csapat hívta, inkább maradt a játékvezetésnél. Mivel 1995-ben betöltötte 55. életévét, az érvényben lévő szabályok alapján befejezte aktív pályafutását – a most 81. életévében járó Zach Károly összesen 1987 NB I.-es és 128 nemzetközi mérkőzésen fújta a sípot.