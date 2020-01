Vízilabdában Szolnoki Dózsa-játékosok is képviselhetik megyénket

Összeállításunk második részében is sorra vesszük a különböző sportágak olimpiai kvalifikációs menetét, a kosárlabdától haladunk egészen a vízilabdáig – utóbbiban akár Szolnoki Dózsa-játékosokkal is találkozhatunk majd Tokióban.

KOSÁRLABDA

Versenyszámok: 2

Résztvevők: 144 férfi, 144 nő

Kvalifikáció: Mindkét nemnél 12 csapat indulhat, köztük egy-egy Japánból. A további kvóták közül a férfiaknál kontinentális kvótákat kapott hét csapat a 2019-es kínai vb-n, a maradék négy helyről pedig a 2020-as világselejtező dönt. A nőknél a világbajnok Egyesült Államok és Japán mellé még tíz csapat juthat el a 2020-as világselejtezőből. A most debütáló 3×3-as kosárlabdában négy-négy csapat érkezik a világranglista alapján (Japán egy helyet választhat, annál a nemnél a négy csak három), további három-három a világselejtezőből, egy-egy kvótáról pedig a kvótát addig még nem szerző, ám a világranglistán legelőrébb álló csapatok minitornája dönt.

LABDARÚGÁS

Versenyszámok: 2

Résztvevők: 288 férfi, 216 nő

Kvalifikáció: A férfiaknál 16, a nőknél 12 csapat vehet részt, köztük mindkét nemnél Japán. A férfiaknál a korosztályos megkötések miatt az U21-es és U23-as kontinentális bajnokságok legjobbjai indulhatnak, a nőknél pedig a Copa América-győztes Brazília már kvótás, a 2019-es franciaországi vb delegál három európai csapatot, a többi hely pedig a kontinentális bajnokságokon dől el.

LOVAGLÁS

Versenyszámok: 6

Résztvevők: 200 férfi és nő

Kvalifikáció: Lovaglásban vegyes számokat rendeznek, nincs nemenkénti elkülönülés, 75 díjugrató, 65 lovastusázó és 60 díjlovagló vehet részt a játékokon. A 2018. szeptemberi lovas világjátékokon elkelt hat-hat hely a csapatversenyekben (három fő/ország), a továbbiakat a 2019-es kontinentális bajnokságokon osztották szét, majd kvalifikációs versenyeken töltik fel húszasra, illetve tizenötösre a mezőnyt. A további 15, 20, illetve 15 helyet a csapatban nem kvalifikáló nemzetek lovasai között a világranglista alapján kontinentális bontásban osztja ki a FEI, illetve díjugratásban a Pánamerikai Játékok is kvalifikál.

MŰUGRÁS

Versenyszámok: 8

Résztvevők: 68 férfi és 68 nő

Kvalifikáció: Az egyéni számokban a 2019-es vizes vb első 12-12 helyezettje szerez kvótát, ehhez jön a kontinensbajnokok legjobbja, a maradék helyeket pedig a 2020-as világkupa-sorozat alapján tölti fel a FINA. A szinkronszámokban a vb dobogósai mellett négy-négy kvóta kel el a vk-ból, és Japán is minden számban indulhat.

ÖKÖLVÍVÁS

Versenyszámok: 13

Résztvevők: kb. 200 férfi, 80 nő

Kvalifikáció: Nyolc férfi és öt női súlycsoportban rendezik a tokiói ökölvívótornát. A nemzetközi szövetség helyett a NOB bonyolítja le a kvalifikációt és a versenyeket. 2020 januárja és áprilisa között négy regionális tornát rendeznek, melyekről súlycsoportonként négy férfi és két női ökölvívó jut kvótához. Ezt követi majd májusban egy utolsó, úgynevezett világkvalifikációs verseny Párizsban, melyen feltöltik a mezőnyt.

ÖTTUSA

Versenyszámok: 2

Résztvevők: 36 férfi, 36 nő

Kvalifikáció: A két nemnél egy-egy kvótát kap Japán, egy-egy kvótát ad a 2019-es tokiói világkupadöntő, hármat-hármat a 2019-es budapesti és hármat-hármat a 2020-as vilniusi vb is. A kontinentális bajnokságokról húsz-húsz hely kel el, a 2020. június 1-jei világranglistáról hat-hat, és a UIPM két-két szabadkártyát is fenntart.

RÖPLABDA

Versenyszámok: 2

Résztvevők: 144 férfi, 144 nő

Kvalifikáció: Mindkét nemnél 12 csapat indulhat a játékokon, és itt már teljes is a torna mezőnye. Férfiak: Argentína, Brazília, Franciaország, Irán, Japán, Kanada, Lengyelország, Olaszország, Oroszország, Tunézia, USA, Venezuela. Nők: Argentína, Brazília, Dél-Korea, Dominika, Japán, Kenya, Kína, Olaszország, Oroszország, Szerbia, Törökország, USA.

SPORTLÖVÉSZET

Versenyszámok: 15

Résztvevők: 180 férfi, 180 nő

Kvalifikáció: A kvalifikáció már a 2018-as vb-n elkezdődött, versenyszámonként a legjobb négy-négy szerzett kvótát, és Japán is mindenütt indíthat lövőt. 2019-ben négy-négy világkupaversenyen két-két kvótát osztottak, és a kontinensbajnokságokon, továbbá a kontinentális játékokon is elkeltek/elkelnek indulási jogok, utoljára még négy számban kettő-kettő a 2020-as légfegyveres Eb-n is. Egy kvótát a világranglistáról osztanak ki, és az ISSF is dönt számonként két-két szabadkártyáról.

STRANDRÖPLABDA

Versenyszámok: 2

Résztvevők: 48 férfi, 48 nő

Kvalifikáció: Mindkét nemnél 24 pár indul, akik közül egy-egy Japánt képviseli. Kvótát szerzett a 2019. évi hamburgi vb egy-egy győztese, az összes kontinens kupasorozatának legjobbja és két-két páros a 2019-es világselejtezőről. A többi 15-15 helyet a világranglistáról töltik fel.

SÚLYEMELÉS

Versenyszámok: 14

Résztvevők: 98 férfi, 98 nő

Kvalifikáció: Mind a hét-hét súlycsoportban 14-en indulhatnak, országonként maximum négyen-négyen. A 2020. április 30-i világranglistáról súlycsoportonként nyolcan-nyolcan kvalifikálják magukat, öt-öt további kvóta jut a kontinenseknek, Japán három-három súlycsoportban kérhet indulási jogot (azon felül, amit a ranglistáról szerez), a maradék nyolcban pedig szabadkártyával lesz meg a létszám.

TENISZ

Versenyszámok: 5

Résztvevők: 86 férfi, 86 nő

Kvalifikáció: Egyesben a 64-64 résztvevőből 56 a 2020. június 8-i világranglistákról kerül ki, nemzetenként maximum négy-négy. További hat-hat kvótát ugyancsak a világranglistákról, de kontinentális bontásban osztanak ki, egy-egy játékos képviselheti Japánt, és egy-egy volt olimpiai bajnok vagy Grand Slam-győztes is kaphat szabadkártyát. Párosban a japán indulók mellett a két világranglista első tíz-tíz helyezettje honfitárs párt választhat magának az egyes- vagy a páros rangsor első 300 helyezettjéből, a többi 21-21 helyet pedig kontinentális alapon osztják el. Vegyes párosban azok rangsora alapján áll össze a 16 résztvevő, akik egyesben vagy párosban már kvalifikálták magukat. Japánnak itt is jár egy hely.

TOLLASLABDA

Versenyszámok: 5

Résztvevők: 86 férfi, 86 nő

Kvalifikáció: A 2020. április 26-ig tartó kvalifikációs időszak végén a ranglista első 16-16 helyezettje kap egyesben kvótát, de nemzetenként maximum két-két tollaslabdázó, a lista 17. helyétől nemzetenként egy-egy játékossal és a japán indulóval töltik fel 38-asra a két mezőnyt. A 16-os főtáblákkal lebonyolítandó párosokban ugyanez az első nyolc párra igaz, közülük indulhat nemzetenként maximum kettő-kettő, a kilencedik helytől lefelé pedig egy-egy, és a két egyesben a nemzetközi szövetség is odaítél a kontinensek jelenléte alapján három-három szabadkártyát úgy, hogy valamennyi földrész képviselhesse magát.

TORNA

Versenyszámok: 16

Résztvevők: 114 férfi, 114 nő

Kvalifikáció: A csapatversenyek első három-három kvótája már a 2018-as dohai vb-n elkelt, további kilencet-kilencet a 2019-es vb-n osztottak ki. Kvótát ért a férfiaknál az egyéni összetett első 12 helye plusz a hat szer három-három legjobbja, a nőknél pedig az első húsz és négy szeren a három-három legjobb. További kvóták szerezhetők a kontinensbajnokságokról, és szerenként és nemenként egy-egy kvótát a 2018-tól 2020-ig tartó világkupa-sorozat alapján is kiosztanak. Természetesen jár egyéni kvóta Japánnak, és egy-egy szabadkártyát is kiosztanak.

ÚSZÁS

Versenyszámok: 37

Résztvevők: 464 férfi, 464 nő

Kvalifikáció: A váltókban a 2019-es kvangdzsui vizes vb első 12-12 helyezettje mellett a világranglistáról is kvalifikál a legjobb négy-négy idő. Az egyéni számokban a FINA szokás szerint két szintet ad meg, egy országot egy számban két-két úszó képviselhet, de csak ha mindkettejüknek megvan a jobbik szintideje. Emellett elindulhat a kvóta nélküli nemzetek képviseletében szintidő nélkül egy férfi és egy nő. Nyílt vízi úszásban a 2019-es vizes vb első tíz-tíz helyezettje mellett az olimpiai világselejtező első kilenc-kilenc helyezettje, kontinensenként további egy-egy úszó és nemenként egy-egy japán is ott lesz az indulók között.

VITORLÁZÁS

Versenyszámok: 10

Résztvevők: 195 férfi, 155 nő

Kvalifikáció: Az egyes hajóosztályokban a kvóták átlagosan negyven százaléka már a 2018-as vb-n elkelt, így Magyarország is szerzett kettőt a finnben világbajnok Berecz Zsombor és a laser radialban versenyző Érdi Mária révén. A 2019-es vb-ken és a Pánamerikai Játékokon éppúgy osztanak kvótákat, mint az egyes földrészek 2020-as kvalifikációs versenyein, és Japán is minden osztályban indíthat egy-egy hajót.

VÍVÁS

Versenyszámok: 12

Résztvevők: 106 férfi, 106 nő

Kvalifikáció: A kvalifikáció alapja a nemzetközi szövetség 2020. április 4-i csapat-világranglistája. A két nem három fegyvernemében ennek első négy-négy helyezettje három-három vívóval olimpiai résztvevő lesz, és Óceániát leszámítva a négy kontinens is minden csapatversenyben kap egy-egy kvótát – ha a rangsorban van csapata a 16 között. Ha nincs, ez a kvóta is a legerősebb földrészé, vélhetően Európáé lesz. Ezzel 24 hely el is kelt az egyéni versenyek egyaránt 34-es főtábláján, a továbbiakat az egyéni világranglistáról, illetve az egyes földrészek kvalifikációs versenyeiről töltik fel. Japán pedig legalább nyolc kvótára számíthat a szövetségtől.

VÍZILABDA

Versenyszámok: 2

Résztvevők: 132 férfi, 110 nő

Kvalifikáció: A férfiaknál 12, a nőknél 10 csapat indulhat, köztük egy-egy Japánból. A férfiaknál a kvangdzsui vizes vb két döntőse (spanyolok és olaszok), a nőknél a világbajnok spanyolok kaptak kvótát, további egy-egy jut a földrészeknek (így a 2020-as Eb-győztesnek), hármat, illetve kettőt pedig a 2020. tavaszi világkvalifikációs tornákon osztanak szét.

Megyei kvótaesélyes: Angyal Dániel, Nagy Viktor