Vojvoda Dávid az olasz élvonalba igazolt

Az olasz élvonalban szereplő Pallacanestro Reggiana férfi kosárlabdacsapata szerződtette Vojvoda Dávidot.

A Szolnoki Olajtól távozó, 28 esztendős Vojvoda az itáliai együttes tájékoztatása szerint két évre írt alá a klubhoz.

A Reggiana a 2012–2013-as idényben jutott fel az élvonalba, azóta tagja a Serie A-nak – a gárda ez idő alatt egyszer olasz Szuperkupát nyert, a 2013–2014-es kírásban pedig első lett az EuroChallenge-ben, ráadásul kétszer bajnoki döntőt is játszhatott.

– Most jött el az idő, illetve egy olyan lehetőség, hogy érdemes kipróbálnom magam légiósként – mondta a Nemzeti Sportnak Vojvoda Dávid. – Huszonkilenc éves leszek szeptemberben, a legjobb korban vagyok, hogy megmutassam magam külföldön.

–A Reggio Emilia volt az a csapat idén nyáron, amelynél az általános igazgatótól az elnökön át mindenki szerette volna, hogy oda igazoljak. Legfőképpen az edző, Maurizio Buscaglia, többször beszéltünk telefonon, mély benyomást tett rám, jókat mondott a városról, a csapatról.

–Egyébként is ismertem a közeget, játszottam ott egy EuroChallenge-mérkőzést a Szolnokkal, tapasztalhattam, mennyire népszerű a szurkolók körében a klub. Nagyon izgatott vagyok, nagyon várom a lehetőséget, pluszmotivációt jelent, hogy meghatározó játékosként számolnak velem, arról nem is beszélve, hogy karrierem egyik legnagyobb kihívása lesz, hogy bizonyítsam, egy igazi topbajnokságban is megállom a helyem.”

A magyar válogatott irányító menedzsere, Vinkó László a Nemzeti Sportnak a váltással kapcsolatban elárulta, hogy a Reggiana négy éve szerette volna megszerezni Vojvodát.

– Ügynökségünk tizenhárom éve dolgozik együtt Dáviddal, aki most érezte úgy, hogy eljött az idő a külföldi karrierhez. Olyan csapatot kerestünk neki, amely nemcsak egy játékost, hanem éppen Vojvoda Dávidot akarta.

–A Reggiana négy éve szeretné szerződtetni, és most, hogy lehetősége adódott, nem is bízott semmit a véletlenre. A tárgyalások során világossá vált, hogy a klub olyan szerepben számít Dávidra, amelyben jól érzi majd magát, ezért mi is nagy várakozással tekintünk a folytatás elé.

–Sok sikert kívánunk neki, köszönjük az ő és családja bizalmát és lojalitását, hiszen ezek tudják a legjobban segíteni a munkánkat, amely igazi csapatmunka volt.