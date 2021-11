Volt élvonalbeli támadót igazolt a Tiszafüred

Élvonalbeli rutinnal rendelkező támadót szerződtetett az NB III. Keleti csoportjában szereplő Tiszafüred, Szabó Viktor csatlakozott a kék-sárgák keretéhez – adta hírül csütörtökön a klub honlapja.

A gyöngyösi származású 35 éves csatár 20 esztendős korában a Vác színeiben mutatkozott be az NB I.-ben, majd játszott Diósgyőrben is az élvonalban. Ezt követően leginkább másodosztályú csapatokban szerepelt, többek között Mezőkövesden, a BKV Előrében, Budaörsön, Cegléden, Sopronban és Mosonmagyaróváron is. Az elmúlt szűk másfél idény pedig a Heves megyei első osztályban vitézkedő Egerszalók együttesében töltötte.

Ha a statisztikát nézzük, Szabó Viktor 57 alkalommal lépett pályára az élvonalban, mely találkozókon egy gólt szerzett. A második vonalban már eredményesebb volt, 235 mérkőzésen 60-szor talált az ellenfelek kapujába.

Mint beszámoltunk róla, nemrég egy másik volt NB I.-es támadó is Tiszafüredre igazolt, Völgyi Dániel személyében, aki már be is mutatkozott új csapatában. Vasárnap 13 órától az Eger gárdáját fogadja a TVSE a bajnokságban.