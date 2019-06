Zajlik a játékoskeringő, górcső alá vesszük a csapatokat

Sorra vesszük a Szolnoki MÁV FC NB II.-es ellenfeleinek érkezőit és távozóit, megnézzük, mely csapatoknak sikerül a legjobban erősíteni – első körben az élvonalból kieső MTK-t és Haladást, valamint a feljutásra pályázó Vasast vesszük górcső alá.

Ugyan még csupán két hete tart az átigazolási időszak, a két fentről érkezőnél máris óriási játékosmozgások voltak, ami nem is csoda, hiszen a hazai gyakorlat szerint az egyesületek a másodosztályban nem foglalkoztatnak légiósokat, különben teljes egészében elesnek az MLSZ központi támogatásától.

Az MTK-tól hét külföldi labdarúgó távozott, de más változás is tetten érhető, ugyanis igyekeznek fiatalítani is a csapaton, így aztán olyan rutinos játékosok váltanak klubot, akik többszörös válogatottak, mint Torghelle Sándor, Balogh Béla vagy Vass Ádám. Érkezői oldalon több olyan futballista van, aki kölcsönből érkezik vissza – Monorról nyolcan is visszatértek –, nagyobb erősítésnek tűnik viszont Simon András (Paks) vagy Somodi Bence (Kazincbarcika).

A Haladástól is elbúcsúzott nyolc légiós, ráadásul visszavonult Király Gábor, Priskin Tamás pedig visszament a Fradihoz a kölcsönszerződése lejárta után. Látszik, hogy a szombathelyieknél az anyagi háttér még bizonytalan, mivel egyelőre még nem igazoltak senkit, csak kölcsönből tértek vissza futballisták, így aztán nehéz megmondani, milyen játékerőt képviselhetnek majd a vasiak – bár még van idejük erősíteni a kereten.

A Vasasnál jelenleg nagyobb figyelmet kap az Illovszky Rudolf Stadion átadása, mely július 5-én lesz, a nyitómérkőzésre pedig a Dunaszerdahely csapata érkezik. Azért persze az igazolásokkal is foglalkoznak, Ivan Rados Diósgyőrből, Szedlár Zoltán Dorogról, Gál Mátyás Siófokról, Daróczi Zoltán pedig a Puskás Akadémiától teszi át székhelyét Angyalföldre, míg a távozók között leginkább volt kölcsönben lévő játékosok vannak, illetve Tóth Bence és Bévárdi Zsombor várhatóan máshol folytatja pályafutását.