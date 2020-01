Kikaptak a spanyoloktól a vízilabdás lányok

Így a bronzért szállnak majd vízbe szombaton.

A házigazda magyar válogatott 11-10-re kikapott az elődöntőben a világbajnoki ezüstérmes spanyol csapattól a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornáján, ezzel eldőlt, hogy a viadalon szerezhető egyetlen kvóta az oroszoké lesz, mivel a spanyolok indulása már biztos volt.

Bíró Attila együttese a szombati bronzmérkőzésen a legutóbbi kontinensviadalon győztes hollandokkal találkozik.

A magyar csapat március közepén a Triesztben sorra kerülő olimpiai kvalifikációs tornán harcolhatja ki az ötkarikás indulást. Ott 12 csapat két hatos csoportban küzd majd egymással. Amennyiben lesz afrikai résztvevője a tokiói viadalnak, akkor kettő, ellenkező esetben három válogatott szerezhet kvótát.

Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők:

elődöntő:

Spanyolország-Magyarország 11-10 (3-3, 2-1, 2-3, 4-3)

Duna Aréna, v.: Dervieux (francia), Sztavridisz (görög)

gólszerzők: Espar, Tarrago 3-3, Ortiz 2, Bach, Forca, Garcia Godoay 1-1, illetve Keszthelyi, Leimeter 3-3, Vályi 2, Gurisatti, Illés 1-1

Magyarország:

Kasó – Vályi, Garda, Gurisatti, Parkes, Keszthelyi, Máté – cserék: Szilágyi, Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska, Gangl (kapus)

A magyar válogatott világeseményen 2008 óta – olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon – ötször találkozott a négy között a spanyolokkal, és mindegyik alkalommal az ellenfél diadalmaskodott. A két évvel ezelőtti barcelonai kontinensviadalon a házigazdák a csoportban és az elődöntőben is győztek, majd a tavalyi kvangdzsui vb-n a négy között kiütéses sikert arattak (16-10).

A Duna Arénában mindkét oldalon kihagyott előnyökkel indult az összecsapás, majd Gurisatti Gréta hajszálpontos lövéssel szerzett vezetést. A spanyolok a második lehetőségükkel sem tudtak élni, a harmadiknál pedig Kasó Orsolya jelentette a végállomást, de a videobíró végül egyenlítéshez segítette a riválist.

Támadásban kissé tanácstalannak tűnt a magyar csapat, de a spanyolok is idegesek voltak, Roser Tarrago ötméterest rontott. Később mégis az ő találatával került előnybe a vb-ezüstérmes, ám Keszthelyi Rita akcióból kapufás góllal azonnal egyenlített. Tarrago fórból bombázott újra a hálóba, 11 másodperccel a dudaszó előtt, éppen a magyar előny végén pedig Leimeter Dóra egyenlített.

A második negyed elején újabb hátrányt védekezett ki a magyar csapat, a saját előnyét pedig Illés Anna révén értékesítette. Az újabb elhibázott spanyol fórt ezúttal nem tudta büntetni a hazai gárda, ráadásul az ellentámadásnál megúsztak a spanyolok és Anna Espar révén egyenlítettek, majd újra ő volt eredményes akcióból. A túloldalon Parkes Rebecca harcolt ki előnyt, Keszthelyi lövését azonban blokkolták. A spanyolok a nagyszünet előtt növelhették volna előnyüket, de újra hibáztak.

A fordulást követően rögtön egyenlített a magyar válogatott, a Parkes által kiharcolt fórt Leimeter lőtte be, a következőnél viszont Keszthelyi lövése a felső lécről kifelé pattant. A rivális akcióból ragadta magához újra az előnyt, majd kettős emberelőnyben is betalált, igaz, ezúttal is a videobíró segítségére volt szükség. Gyors válasz jött a magyaroktól, Vályi Vanda értékesítette magabiztosan a fórt. Kasó hátrányban kétszer is bravúrral védett, majd fél perccel a negyed vége előtt magyar előny következett, Bíró Attila pedig időt kért. A megbeszélés után a figurát újra a 20 éves Vályira játszották ki, ő pedig ismét biztos kézzel lőtt a hálóba (7-7).

A zárófelvonás spanyol góllal és kihagyott magyar előnnyel kezdődött, majd Beatriz Ortiz lövésénél a kapufa is a spanyolokat segítette. Négy perc volt már csak hátra, amikor Tarrago harmadik találatával nagyon nehéz helyzetbe került a magyar csapat, amely láthatóan kicsit elfáradt. Nem sokkal később, Maica Garcia Godoy szerencsés góljával úgy tűnt, eldőlt az összecsapás, Keszthelyi és Leimeter azonban még visszahozta a magyar reményeket (11-9).

Előbbi óriási góljával pedig 57 másodperccel a vége előtt egyetlen gólra csökkent a különbség. A Kasót váltó Gangl Edina fél perccel a vége előtt mutatott be egy védést, az ellentámadásból pedig az utolsó pillanatban Keszthelyi egyenlíthetett volna, de közeli próbálkozását Laura Ester védte.

Borítókép: A spanyol Anna Espar (b) és Illés Anna Krisztina a budapesti vízilabda Európa-bajnokság női tornája elődöntőjében játszott Magyarország – Spanyolország mérkőzésen a Duna Arénában 2020. január 23-án.