A Fradi ellen már továbbjuthat a Juve, de Torinóban síri csend honol

Egy átlagos játéknapon a labdarúgó Bajnokok Ligájában felbolydulna a város, ezzel szemben Torino utcái csendesek és kihaltak, pedig a Juventus azért lép pályára kedden (ma) a Ferencváros ellen, hogy győzelmével már a negyedik fordulóban kiharcolja a nyolcaddöntőbe jutást.

A koronavírus-járvány tavasszal éppen Észak-Olaszországot sújtotta leginkább Európában, de a pandémia második hulláma sem kerülte el.

Mivel Piemonte tartomány vörös zónás terület, így teljes kijárási tilalom van érvényben, melynek eredményeként a mindig nyüzsgő, közel 900 ezer lakosú Torino utcái és terei teljesen kihaltak,

az üzletek túlnyomó többsége zárva tart, nem kivétel ez alól a Juventus hivatalos ajándékboltja sem.

Az Olaszországban mindig zsúfolt terek éttermeinek és kávézóinak teraszai teljesen elhagyatottak, a legtöbb vendéglátóhely ki sem nyit, az a néhány, amely működik, csakis elvitelre szolgálja ki a vendégeket. Az olaszok híresen szenvedélyes közösségi életéből ezúttal semmi sem látszik,

mindössze alig néhány járókelő tartózkodik a közterületeken, ők a szabályt betartva még kültéren is maszkot viselnek. Estére pedig Torino jószerivel szellemvárossá válik.

Csend honol mindenütt, csupán néhány robogós ételfutár csap zajt.

A korlátozások és a világjárvány hatásai a stadionnál és a mérkőzés kapcsán is tetten érhetőek. A 2011-ben átadott Allianz Stadion környékén sok-sok árus helyett csak egy sátor áll – a koronavírustesztek elvégzésére. A létesítmény közösségi területei, még a konferenciaterme is zárva maradt. Ennek nyomán az európai szövetség (UEFA) által kötelezően előírt sajtótájékoztatókat úgy tartották meg hétfőn, hogy a sajtószobában lévő vezetőedző és játékos válaszait kivetítőn közvetítették a lelátón ülő újságíróknak.

Az olasz sportlapok sem foglalkoznak kiemelt terjedelemben a Juventus-Ferencváros mérkőzéssel. A Gazzetta dello Sportban és a Tuttosportban is inkább Zlatan Ibrahimovic sérülése a vezető hír, hogy az AC Milan 39 éves svéd sztárja három hetet lesz kénytelen kihagyni. A találkozó kapcsán is csak a Juventus kerül fókuszba, az FTC sajtótájékoztatójára például egyetlen olasz újságíró sem maradt. A lapok elsődlegesen Andrea Pirlo vezetőedző védelmi problémájáról – Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini után Merih Demiral is kidőlt -, illetve Paulo Dybala kezdőcsapatba jelöléséről írnak. Utóbbi november elseje óta nem volt tagja a kezdő tizenegynek.

„Dybala ott van” – hirdeti öles betűkkel a címlapján a Tuttosport, amely nyolc oldalon számol be az összecsapásról, ebből egy kétkolumnás cikket szentel Szerhij Rebrovnak, az FTC vezetőedzőjének és egy féloldalas anyagot általánosságban a magyar futballnak. Utóbbiból kiderül, hogy a Ferencváros „Magyarország Juventusa”, azaz hazájában rekorder a bajnoki címeket illetően és rövid áttekintés olvasható a zöld-fehér klub történetéről. A cikkben két kép szerepel, az egyik Rebrovról, a másik Szoboszlai Dominikről, mint a magyar futball hatalmas tehetségéről. Igaz, a Salzburg 20 éves középpályásának korát nem találták el, a képaláírásban 22 évesnek írják.

A 21 órakor zárt kapuk mögött kezdődő Juventus-Ferencváros összecsapást, amelyen a német Daniel Siebert fújja majd a sípot, az M4 Sport élőben közvetíti.

