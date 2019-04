A játékosok szerint a liverpooli védő volt a legjobb

A Liverpool védője a negyedik holland futballista, aki kiérdemelte ezt a címet.

A 27 éves Van Dijk tavaly januárban brit sajtóértesülések szerint

Irányításával megszilárdult a Liverpool védelme, amely a mostani bajnokságban 19 mérkőzésen nem kapott gólt, és a legeredményesebben őrzi a kapuját.

Tavaly is liverpooli érdemelte ki a címet:

The last two @PFA Players' Player of the Year winners…

– mondta a Sky Sportsnak.

🏆 @VirgilVDijk has been named @PFA Player of the Year.

🏟 45 Games

⚽ 5 Goals

🎯 4 Assists

🙅‍♂️ 20 Clean Sheets

📈 Into the @ChampionsLeague semi-final.

✅ The first defender to win the award since John Terry in 2005.

👊 Colossal. pic.twitter.com/5o2glFumPH

— SPORF (@Sporf) April 28, 2019