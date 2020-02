A Lakers tönkreverte a Warriorst (videó)

Tette mindezt úgy a kaliforniai gárda, hogy legnagyobb sztárja,

LeBron James pihent, hiányában Anthony Davis volt a legjobb 23 ponttal és 6 lepattanóval, ráadásul ő is csak három negyedben volt a parketten.

A Lakers sorozatban hetedszer győzött, ráadásul a Nyugati főcsoportban szereplő csapatok ellen az egymást követő 18. találkozóját nyerte meg, ami NBA-rekord.

Azért LeBron is elég jó hangulatban volt, miután Davis parádés passzal szolgálta ki csapattársát:

That save. That dunk. That #LakeShow 🤯 pic.twitter.com/079OmpR37m

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 28, 2020