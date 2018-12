A norvég miniszterelnök gratulált Solskjaernak a kinevezéshez

„Nagy nap ez a norvég futball számára. Sok szerencsét a Vörös Ördögök irányításához” – írta Twitter-oldalán a kormányfő, majd nem sokkal később törölte a bejegyzést.

A gratuláció kiváltó oka az volt, hogy az angol klub – amely kedden menesztette Jose Mourinho vezetőedzőt – honlapján közölte, 20 évvel a három trófeát hozó dicsőséges szezon után a csapat norvég ex-csatára lesz a megbízott tréner. A videó azonban néhány perc múlva eltűnt az MU oldaláról.

Ole Gunner Solskjaer has accidentally been announced as the interim manager of #ManUtd. #MUFC added the news to their website (since taken down).

Norway PM Erna Solberg wrote “Great day for Norwegian football. Good luck keeping control of the Red Devil’s”. pic.twitter.com/hoHlbzfJiz

