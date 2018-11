A sajtótájékoztatón estek egymásnak a bokszolók (videó)

Botrányba fulladt a szombati nehézsúlyú bokszvilágbajnoki csata két résztvevője, a címvédő Deontay Wilder és Tyson Fury szerdai sajtótájékoztatója Los Angelesben. Előbb szóban, majd fizikailag is összecsaptak a felek.

A Boksz Világtanács (WBC) övéért kiírt csatát felvezető utolsó sajtótájékoztatón – a BBC internetes tudósítása szerint – a feszültség fokozatosan lett egyre nagyobb, majd az indulatok a brit Fury szavai után szabadultak el.

„Szombat éjszaka már az egész világ ismerni fogja őt, mint azt a bokszolót, akit Fury kiütött”

– mondta felállva a kihívó, amivel Wildert kihozta a sodrából.

🔥 Deontay Wilder and Tyson Fury exchanging at their press conference today after Wilder questioned Fury’s win over Wladimir Klitschko. pic.twitter.com/U2I38zImGa — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 28, 2018

A 33 éves amerikai először még ülve, ám kiabálva vágott vissza riválisának, majd Furyhoz lépett és

az arcától néhány centire, üvöltve ígért neki kiütést.

Az ordítozás közben aztán Fury megfogta Wilder vállát, lökdösni kezdték egymást a felek, úgy kellett szétválasztani őket egymástól.

Deontay Wilder and Tyson Fury go at it on stage during their final press conference 😳 #WilderFury pic.twitter.com/NQg6rHzbV6 — BT Sport (@btsport) November 28, 2018

A két öklöző a szombat éjszakai meccs előtt a pénteki nyilvános mérlegelésnél is találkozik majd.

A szakértők kiélezett csatára számítanak. A 30 éves Furyt technikásabb öklözőnek tartják, ugyanakkor Wildert erősebbnek, így a többség szerint vagy az amerikai kiütéssel védi meg címét, vagy a kihívó pontozással nyer.

Hell hath no fury like Tyson Fury 😳@Tyson_Fury rips his shirt off and screams in Deontay Wilder's face… #WilderFury pic.twitter.com/xJyaeE441M — Watch Wilder v Fury on BT Sport Box Office 🥊 (@BTSportBoxing) November 28, 2018

A 33 esztendős Wilder eddigi mind a 40 mérkőzését megnyerte, 39-et kiütéssel. A WBC-nél 2015 óta világbajnok, és titulusát eddig hét alkalommal védte meg.

A 30 éves Fury szintén veretlen még, mind a 27 meccsét megnyerte a profik között, 2015 novemberében Volodimir Klicsko legyőzésével a Boksz Világszövetség (WBA), a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF), a Boksz Világszervezet (WBO) és a Nemzetközi Bokszszervezet (IBO) világbajnoka lett. Utána viszont idén júniusig nem bokszolt, mert mentális problémákkal küzdött. Saját bevallása szerint mániás depresszióban szenvedett, ezért alkoholt és kábítószert használt, de hangsúlyozta, hogy teljesítményfokozót sosem szedett, bár 2015 februári mintájában nandrolon nyomaira bukkantak. Fury a visszatérése óta júniusban és augusztusban is ringbe lépett és mindkétszer győzött.

Borítókép: Wilder és Fury a sajtótájékoztatón Los Angelesben

AFP / Daniel Leal-Olivas

