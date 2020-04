Brady: új kihívásra volt szükségem

Ez volt az oka a profi amerikaifutball-ligában (NFL) a New England Patriotscal hatszoros bajnok irányító Tom Brady márciusi átigazolásának a Tampa Bay Buccanneershez.

A 42 éves játékos húsz szezonon át erősítette a Patriotsot, márciusban ugyanakkor a holtidény egyik legnagyobb szenzációjaként csapatot váltott, és két évre Floridába szerződött.

„Olyan dolgokat szeretnék elérni, ami még senki másnak nem sikerült ebben a sportágban”

– írta a veterán játékos a csapatváltásról.

„A változások és a kihívások az élet és a sportolók mindennapjainak részei. Ezeknek meg kell történnie”

– tette hozzá az irányító, akit a 2000-es amatőr játékosbörze hatodik körében, a 199. helyen választott ki a Patriots.

„A Gillette Stadionban 70 ezer ember fér el, és minden egyes hazai mérkőzésünkön telt ház volt. Nagyon szerencsés vagyok”

– írta Brady, aki a cikkben köszönetet mondott a New England tulajdonosának, Robert Kraftnak, valamint a teljes stábnak.

„A Tampánál úgy fogadtak, mintha egy lennék közülük. Meg akarják hallgatni, amit mondok nekik, én pedig nagyon izgatott és kíváncsi vagyok, mit tudok adni a Buccanneersnek. Készen állok, hogy segítsem őket”

– mondta az irányító, aki fizikálisan már most idény közbeni formában érzi magát, és meglátása szerint képes lenne a legjobbját nyújtani.

Brady és Bill Belichick vezetőedző irányításával a Patriots szinte egyeduralkodó volt az elmúlt 20 évben az NFL-ben: 2001 óta kilencszer jutott Super Bowlba, melyet hatszor meg is nyert. A rájátszásról azóta egyszer, 2008-ban maradt le a csapat, amikor Brady a szezon első meccsén megsérült. A Patriots 2011 és 2018 között sorozatban nyolcszor játszott döntőt az Amerikai Főcsoportban (AFC).

A legendás irányító a Patriots csapatával az alapszakaszban 219 győzelem mellett 64 vereséget szenvedett, a rájátszásban 30-11 a mérlege. Az All Star-gálának számító Pro Bowlra 14-szer választották be, az alapszakaszban háromszor, a Super Bowlban négyszer volt ő a legértékesebb játékos, és az NFL első évszázadának és legutóbbi évtizede legjobb csapatának is tagja.

Forrás: MTI

Borítókép: Brady még a Patriots mezében