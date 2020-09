Claire Williams távozik a Forma-1-es Williams éléről

Távozik a Forma-1-es Williams istálló csapatfőnöki posztjáról Claire Williams, miután a gárdát eladták az egyesült államokbeli Dorilton Capital nevű cégnek.

A Williams csütörtökön jelentette be, hogy a hétvégi Olasz Nagydíj után a 44 esztendős sportvezető nem irányítja tovább a csapatot. Claire Williams hivatalosan helyettes csapatfőnök volt, miután 78 éves édesapja, az istállót 1977-ben megalapító Frank Williams egy ideje már nem látogatja személyesen a futamokat.

A Williams eladásáról augusztusban számoltak be, most az is kiderült, hogy a folytatásban is ezen a néven szerepelnek majd az F1-es világbajnokság mezőnyében.

A csapat egykor nagy sikereket ért el, 1980 és 1997 között kilenc konstruktőri vb-címet nyert, a versenyzői pedig ebben az időszakban hét egyéni világbajnoki trófeát gyűjtöttek be. Ebben a csaknem két évtizedben többek között Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill és Jacques Villeneuve vezette a versenyautókat, a legendás Ayrton Senna pedig 1994-ben a Williams versenyzőjeként hunyt el tragikus körülmények között Imolában.

A brit csapat a Forma-1 történetének harmadik legsikeresebb istállója 114 futamgyőzelemmel, utolsó vb-címét 1997-ben nyerte Villeneuve-vel a volánnál.

Az elmúlt években egyre mélyebb válságba került az istálló, amely 2012 óta nem tudott futamot nyerni az F1-ben, és a mostani szezonban is pont nélkül utolsó a konstruktőrök között.

A Williams-család 43 év és 739 Forma-1-es nagydíj után távozik a csapat éléről.

Claire Williams a távozásáról szóló közleményben azt mondta, szerette volna hosszabb ideig folytatni a munkáját és továbbvinni a Williams-család örökségét, de végül azért döntött a lemondás mellett, mert több időt szeretne tölteni a családjával és lehetőséget akar adni a Dorilton Capitalnak arra, hogy tiszta lappal kezdje meg a munkát.

„Nem volt könnyű döntés, de hiszek abban, hogy minden érintett számára ez a helyes” – tette hozzá Claire Williams.

