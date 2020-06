Djokovic és Nadal valószínűleg nem indul

A férfi tenisz-világranglista első és második helyezettje a rendkívül szigorú óvintézkedések miatt maradhat távol.

A férfi tenisz-világranglista első és második helyezettje, Novak Djokovic és Rafael Nadal a rendkívül szigorú óvintézkedések miatt valószínűleg nem indul az amerikai nyílt bajnokságon.

A világelső szerb játékos elmondta, telefonon beszélt a nemzetközi teniszélet vezetőivel, akik meséltek neki a szezon tervezett folytatásáról, de elárulták, továbbra sem teljesen biztos, meg lehet-e rendezni a US Opent.

„Szélsőségesek azok a szabályok, amelyeket be kellene tartanunk, hogy játszhassunk New Yorkban” – szögezte le Djokovic.

Mint kifejtette, nem mehetnének be a városba, repülőtéri szállodákban kellene lakniuk, és hetente két-három alkalommal tesztelnék őket koronavírusra.

„Csak egy ember kísérhetne el bennünket a teniszklubba, ami végképp lehetetlen dolog, hiszen szükségünk van egy edzőre, egy erőnléti edzőre és egy gyógytornászra is” – magyarázta.

Djokovic közölte, a tornát bármi áron meg akarják rendezni az amerikaiak, méghozzá bizonyára anyagi okok miatt, „de nagy kérdés, hogy hány játékos hajlandó elfogadni ezeket a feltételeket”.

A spanyol Rafael Nadal kijelentette, hogy jelen körülmények között nem utazik az Egyesült Államokba. A korábbi világelső azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán újraindulhat-e a teniszélet a járvány miatt, ami továbbra is sújtja a világ nagy részét, és a játékosok többsége továbbra sem versenyezhet.

„Felelősségteljesnek kell lennünk. Meg kell győződnünk arról, hogy a helyzet elég biztonságos, és természetesen meg kell próbálnunk visszatérni a versenysorozatokhoz, amikor a dolgok tisztázódnak” – nyilatkozta.

A férfi és a női teniszezők versenysorozatainak felfüggesztését legutóbb július végéig hosszabbították meg. A francia nyílt bajnokságot szeptemberre halasztották, a wimbledoni tornát törölték, a US Open a jelenlegi tervek szerint augusztus 31-én kezdődik.

Forrás: MTI