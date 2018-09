Dzsúdóképzést kapnak a tartalékosok

Együttműködési megállapodást kötött hétfőn a Magyar Judo Szövetség (MJSZ) és a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ), ennek keretében a MATASZ tagjai cselgáncsoktatásban részesülnek a jövőben.

Tóth László, az MJSZ elnöke a sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen elárulta, hogy az együttműködés ötlete már tavaly felmerült közte és Széles Ernő, a MATASZ elnöke között, s az azóta eltelt időben az előkészületek zajlottak.

„A megállapodás értelmében a mai naptól 220 dzsúdóklub áll a MATASZ tagjainak a rendelkezésére”

– jegyezte meg Tóth László, hangsúlyozva, hogy első lépésben a helyi klubok vezetői és a MATASZ lokális szervezeteinek képviselői leülnek majd tárgyalni, és megbeszélik az együttműködés kereteit.

A tartalékosok és családtagjaik ingyenes tréningeken vehetnek majd részt, melyeken a sportág alapjaival ismerkednek meg, a helyes esést sajátíthatják el, azt követően pedig több fogást megtanulhatnak.

„A dzsúdó több mint sport. A fizikai és a technikai állapot javítása mellett mentálisan is erősít és magabiztosságot ad”

– emelte ki Tóth László.

Széles Ernő, aki Tóthhoz hasonlóan a Magyar Honvédelmi Sportszövetség vezetőségének is a tagja, fontos pillanatnak nevezte a szerződéskötést, mert már egy jó ideje céljuk, hogy a tartalékosokat közelebb hozzák a cselgáncshoz. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a dzsúdó szerinte az erő mellett a fejről is szól, ezért is vonzó számára a sportág.

Tóth László azt is jelezte, szeretnék, hogy edzőik közül minél többen lépjenek be a MATASZ-ba, ahol a dzsúdóoktatás és az erőnléti képzés lenne majd a feladatuk.

Az elnök elárulta, hogy az elmúlt időszakban a Honvédelmi Minisztériumtól is megkeresték a szövetséget, mert szeretnék az állomány kiképzésébe bevonni a cselgáncsot. Tóth László az egyaránt katona Krizsán Szabolcs Európa-bajnoki bronzérmest és Urbancsok Tamás magyar bajnok versenyzőt kérte fel arra, hogy készítsen javaslatot ennek kivitelezésére.

A két sportoló a sajtótájékoztatón is jelen volt, s mindketten elárulták, hogy gyerekkoruk óta szerettek volna katonák lenni. Mint mondták, a katonaság és a cselgáncs hasonló értékeket képvisel – kitartás, alázat és hazafiasság-tudat – márpedig nekik ezek mindegyike fontos.