Eddig csak képernyőn nézte, most ő is a pályán lesz

Griezmann, a címvédő Barcelona nyáron szerződtetett francia labdarúgója izgatottan várja karrierje első El Clásicóját.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

Griezmann – aki az Atlético Madridtól érkezett, és egyre markánsabb szerepet vállal a katalánoknál – elmondta: számára ez egy álom.

„Ezt a mérkőzést már nagyon sokszor láttam a televízióban. Megtiszteltetés, hogy esélyem van játszani az El Clásicón, és bizonyíthatom a képességeimet”

– nyilatkozta az összecsapás előtt, amelyet a Camp Nou stadionban rendeznek.

Ernesto Valverde vezetőedző minden bizonnyal ezúttal is Luis Suárez és Lionel Messi társaként veti be a franciát a támadósorban, ahonnan Ousmane Dembélé hiányzik sérülés miatt. A madridiaknál Eden Hazard nem bevethető ugyancsak sérülés miatt, de ő – ellentétben Dembélével – kulcsembernek számít csapatában. Zinédine Zidane madridi edző számára a legnagyobb fejtörést így az okozhatja, hogy kivel helyettesítse a belgát: a továbbra is hullámzóan teljesítő, sokszor hiányzó Gareth Bale, vagy a 18 éves Rodrygo Goes legyen Karim Benzema társa az első vonalban. Utóbbi hangsúlyozta: a Camp Nouban mindig nagyon nehéz játszani, az El Clásico pedig a szezon legfontosabb mérkőzése.

Az idény első Barcelona-Real Madrid rangadóját eredetileg október 26-án rendezték volna, ám a heves katalóniai tüntetések miatt elhalasztották.

Az összecsapást most rendkívüli intézkedések előzik meg: a biztonsági erők háromezer tagja igyekszik a rendet fenntartani a Camp Nou stadionban és annak környékén.

A mozgósítás előzményeként a katalán függetlenségpárti tüntetők megmozdulást hirdettek a stadion körül, a demonstrációt az este nyolckor kezdődő mérkőzéshez igazítva, alig négy órával annak kezdete előtt.

A legkönnyebb és legbiztonságosabb logisztika érdekében

mindkét csapat a stadionhoz közeli Hotel Sofíában száll meg, ami elég szokatlan, de ezúttal szükséges és logikus lépés volt.

A mérkőzés eredeti időpontjában a Barcelona foglalta el az első, a Real Madrid a második helyet a tabellán – csakúgy, mint most -, de akkor egy pont volt a katalánok előnye, akiknek ráadásul hattal (13/7) volt jobb a gólkülönbségük. Ezúttal pontazonosság van a két csapat között – amelyek a hét végi fordulóban egyaránt vendégként játszottak döntetlent -, a gólkülönbségek is közelebb kerültek egymáshoz, már csak kettővel jobbak a katalánok (23/21).

A Barcelona nem volt meggyőző a Real Madrid ellen a közelmúltban házigazdaként: a legutóbbi hat tétmérkőzésből csak egyet tudott megnyerni, míg három döntetlen mellett kétszer alulmaradt.

Forrás: MTI