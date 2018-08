Elképesztő ajánlattal tartaná meg Kantét a londoni klub

Az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Chelsea heti 290 ezer fontos (104,2 millió forintos) fizetéssel bírná maradásra N'Golo Kantét, aki ezzel a londoni klub legjobban kereső játékosává válna.

Az egyesület arra válaszul ajánlott fizetésemelést a 27 éves világbajnok francia középpályásnak, hogy hírek szerint a Paris Saint-Germain meg akarja szerezni őt – írta kedden a The Times című brit lap.

Kanténak ötéves szerződést kínálnak, szezononként 15 millió fontos (5,4 milliárd forintos) fizetéssel. Ez kétszerese a játékos eddigi keresetének a klubnál, amelynek jelenlegi legjobban fizetett játékosa Eden Hazard heti 220 ezer fonttal (79,1 millió forinttal). A The Times úgy tudja, a belga játékos fizetését is kész lenne heti 290 ezer fontra emelni a klubvezetés, ő azonban nemrégiben azt mondta: fontolgatja, hogy eligazol. A Real Madrid és a Barcelona is érdeklődik iránta a hírek szerint. Hazard és honfitársa, a kapus Thibaut Courtois – akit szintén kinézett magának a Real Madrid – a tervek szerint a jövő hét elején tér vissza Londonba, hogy megkezdje az edzéseket.

Kanténak 2021-ig szól a szerződése a Chelsea-nél, a klub nem akarja elengedni, a játékos pedig egyelőre nem is kérte, hogy válthasson. A francia középpályás két éve 30 millió fontért a Leicester City csapatától érkezett a londoni kékekhez.

Az idei oroszországi világbajnokságon Kanté az aranyérmes francia válogatott valamennyi mérkőzésén pályára lépett, és labdaszerzésben felülmúlta az összes csapattársát, akik közül Paul Pogba azt mondta róla: „tizenöt tüdeje van”. Didier Deschamps szövetségi kapitány Kanté játékát meghatározónak nevezte a diadalban – idézte fel a The Times.

Borítókép: Kanté a vb-n is letette a névjegyét

AFP / NurPhoto / Matteo Ciambelli