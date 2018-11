Elnökük nevét viselik majd a Leicester játékosai

Vichai Srivaddhanaprabha október 27-én, csapata West Ham United elleni hazai bajnoki mérkőzését követően veszítette életét, amikor helikoptere a stadion melletti parkolóba zuhant.

A Leicester City csütörtöki tájékoztatása szerint szombaton a futballisták olyan mezben futnak majd ki a pályára, melybe a thaiföldi üzletember neve lesz belehímezve. A Burnley elleni hazai találkozó előtt videóösszeállítással is megemlékeznek a tulajdonosról, a szurkolók pedig transzparensekkel készülnek. A meccsen mindkét együttes játékosai fekete karszalagot viselnek majd.

Itt pedig a Leicester angol válogatott támadójának, Jamie Vardynak árverésre bocsátott cipője, rajta az elnök nevével :

A number of items, including Jamie Vardy's boots from the Cardiff fixture, are being auctioned in aid of the newly-named Vichai Srivaddhanaprabha Foundation.

