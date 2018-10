Higuaín szerint Ronaldo miatt kellett távoznia a Juvétól

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk SZABÓ JÓZSEF (besenyszögi lakos) temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy BUKTA ISTVÁNNÉ (született: Török Terézia) volt tiszapüspöki lakos 77 éves korában 2018. október 16-án tragikus hirtelenséggel eltávozott az élők közül. A gyászoló család

,,A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BERKÓ DEZSŐNÉ született: Pál Emma életének 90. évében örökre megpihent. Temetése végakaratának megfelelően, a jászkarajenői református temetőben, szűk családi körben, 2018. október 13-án megtörtént. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, akik SIEGMAR GEORG RUBACK temetésén megjelentek, mély fájdalmamban osztoztak. Felesége Kovál Ruback Julianna

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy SZÉLL JENŐNÉ (született: Beskid Magdolna) 2018. október 9-én, életének 93. évében örökre megpihent. Búcsúztatása református egyház szertartása szerint, 2018. október 24-én 11.30 órakor a szolnoki Kőrösi úti temető nagy ravatalozójában lesz. Szerető fia és családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ JÓZSEF (besenyszögi lakos) életének 58. évében, hosszú betegség után, 2018. október 11-én elhunyt. Búcsúztatása a besenyszögi fenti temetőben lesz 2018.október 17-én 15.00 órakor szentmise keretében, temetése 16.00 órakor. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS NAGY ZOLTÁN (1971-2000) volt kajak-kenu edző és versenyző halálának 18. évfordulóján. ,,Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön, örökké emlékezünk." Nyugodj békében drága gyermekünk. Szerető szüleid, Hering család, Sportiskola Kajak-kenu Szakosztály

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága bátyám IFJ. HOMOKI JÁNOS 57 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. október 19-én 10.00 órakor lesz a Pietas Kft. búcsúztató termében. (Szolnok, Temető út 10.) Köszönetet mondunk azoknak, akik szeretett halottunk temetésén részt vesznek, sírjára virágot helyeznek, gyászunkban osztoznak. ,,Az ember addig él, amíg emlékeznek rá." Emléked szívünkben örökké élni fog. Szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik TARJÁNI LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy REZNÁK MIHÁLY 2018. október 4-én, 72 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. október 18-án 10.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. Emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család

EMLÉKEZÉS DOBOS FERENC halálának 18. évfordulójára. ,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek... ...Emlékük, mint lámpafény az estben, Kitündököl és ragyog egyre szebben... ...Szemünkben tükrözik tekintetük még, S a boldog órák drága, tiszta üdvét Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt, És élnek ők tovább, szűz gondolatként.'' (Juhász Gyula) Édesanyád és nővéred

EMLÉKEZÉS Szerető férjemre IFJ. HENDE MIHÁLY halálánal 5. évfordulójára. "Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda hogy éltél, bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél." Szerető felesége, fia, menye, lánya, veje és négy unokája.

,,Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, míg élnek azok, kik szerettek téged." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy MAGYAR MIKLÓSNÉ (született: Ungvári Erzsébet) 87 éves korában örökre megpihent. Búcsúztatása 2018. október 19-én 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk MAGYAR MIHÁLY temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS ZSIROSNÉ HORVÁTH ILDIKÓ halálának 1. évfordulójára. ,,Nem az hal meg kit eltemetnek, az hal meg, kit már nem emlegetnek." (Dan Brow) Emléked örökké megőrizzük! Szerető férjed, testvéreid és a család

,,Tiétek a csend és a nyugalom, miénk a könny és az örök fájdalom.'' Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SÁGI FERENCNÉ (született: Tóth Franciska) életénk 78. évében, 2018. október 7-én elhunyt. Tavaly elhunyt édesapám, Sági Ferenc hamvaival együtt, 2018. október 16-án 15.00 órakor helyezzük őket örök nyugalomra a szajoli temetőben. A gyászoló család

Megrendülten, fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy drága férjem SIEGMAR GEORG RUBACK 2018. október 5-én örökre megpihent. Temetése 2018. október 16-án 14.30 órakor lesz, református szertartás szerint a szolnoki Kőrösi úti temetőben. Amíg élek, létezel nekem - feleséged Kovál Ruback Julianna

Fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS JÓZSEFNÉ (született: Kiss Erzsébet) 2018. október 6-án, életének 84. évében örökre megpihent. Búcsúztatója 2018. október 17-én 14.00 órakor lesz a rákóczifalvai római katolikus temető ravatalozójában. Gyászoló család

EMLÉKEZÉS MIHELLER SÁNDORNÉ (született: Pomázi Katalin) 1954-1988 „Ne búsuljatok, Nekem már nem fáj semmi, ha eljön az este csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre ott fogok ragyogni, Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.” Nővéred Aranka, bátyád Zoli, keresztfiad Zolika, Bea, Martinka, unokaöcséd Gabi

EMLÉKEZÉS Elvesztésébe soha bele nem nyugodva ,,Nem vagy itt tudjuk jól, mégis érezzük karod ölelését. Nem vagy itt tudjuk jól, mégis látjuk szemed tiszta fényét. Vihar tépi kint a fákat, eső mossa arcunkat. Mit számít? Jobban fáj az, hogy nem halljuk hangodat. Szemünkkel téged keresünk, fülünk csak hangodra vár. Szívből jövő dallam most a szelek szárnyán hozzád száll. Olyan egyedül vagyunk mi most, nincs, ki vigyázzon reánk. Azért, hogy most itt légy velünk, oly sok mindent megadnánk." PÉLI IMRE 1941. október 10. - 2017. november 22. a Péli Gumiszervíz megálmodója és megvalósítója születésének 77. évfordulóján, halálának 322. napján. Köszönöm az együtt töltött csodálatos szép „40” évet. Szerető feleséged, imádott kicsi Fifikéd, fiaid és unokád