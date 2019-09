Jubileumi évéhez érkezett az NFL

Magyar idő szerint péntek hajnalban veszi kezdetét a profi amerikaifutball-liga (NFL) jubileumi, 100. szezonja, melynek a címvédő New England Patriots a legnagyobb esélyese.

Az AP amerikai hírügynökség által készített esélylatolgatásban – amelyben az NFL-ről rendszeresen közvetítő újságírókat, riportereket kérdeztek – a New England Patriots címvédésére látnak a legtöbb esélyt.

A Bill Belichick vezetőedző és a már 42 éves irányító, Tom Brady vezette bostoni együttes az előző Super Bowl óta elveszítette egyik legjobbját, a visszavonuló tight end Rob Gronkowskit, ugyanakkor jól erősített, így minden esélye megvan arra, hogy rekordot jelentő hetedik alkalommal is felérjen a csúcsra.

Címvédésre legutóbb éppen a Patriots volt képes a 2004-es szezon végén, a csapat vezetőedzője akkor is Belichick volt, irányítója pedig Brady: a legendás párosnak ez lesz a 20. közös szezonja.

„Példa nélküli helyzetben vagyok, hiszen a 20. idényemet kezdem meg ugyanannál a csapatnál. Fogalmam sincs, ezúttal mi vár rám, de készen állok” – mondta a szezon előtt a csapattal együtt hatszoros bajnok Brady.

A New England még egy rekordot beállít, ha sorozatban negyedszer is nagydöntőbe jut: erre korábban csak a Buffalo Bills volt képes 1991 és 1994 között, ám mind a négy Super Bowlját elveszítette.

A Patriots mögött az előző alapszakasz legértékesebb játékosa, a 23 éves irányító Patrick Mahomes által vezetett Kansas City Chiefset látják legerősebbnek a szakértők,

akik szerint az AFC-ben idén is ez a csapat lehet a címvédő első számú kihívója. A két együttes az előző szezonban kétszer is megmérkőzött egymással, és mindkét találkozó emlékezetesre sikerült: az alapszakaszban a Pats hazai pályán 43-40-re győzött, míg a főcsoport-döntőben idegenben, hosszabbításban verte 37-31-re riválisát.

Az NFC élmezőnyében is változatlanok az erőviszonyok: ezúttal is a Nemzeti Főcsoport előző évi döntőjének két résztvevője, a Super Bowl-vesztes Los Angeles Rams és a veterán, 40 éves Drew Brees irányította New Orleans Saints párviadalát várják a szakértők.

A többi együttes közül a 2018-ban győztes Philadelphia Eagles, a Chicago Bears, és a Dallas Cowboys mellett a két év alatt két nagy sztárját is elveszítő, újjáépülő Pittsburgh Steelers, az eddig is remek védelmét még tovább erősítő Seattle Seahawks, valamint a Los Angeles Chargers dédelgethet merészebb álmokat, de a felsoroltakon kívül még legalább hat-nyolc csapat van, amely joggal pályázik a rájátszást érő 12 hely egyikére.

Az idény a jubileum jegyében zajlik majd, ez lesz ugyanis a 100. NFL-szezon. Éppen ezért

minden héten lesz egy olyan találkozó, amivel klasszikus összecsapásokat vagy rivalizálásokat elevenítenek fel.

Ennek köszönhető, hogy az utóbbi évek hagyományától eltérően nem a regnáló bajnok nyitja a szezont, hanem a Chicago Bears és a Green Bay Packers: ezen a mérkőzésen a liga történetének legrégebb óta (1921) rivalizáló csapatai játszanak majd egymással, történetük során immáron a 199. alkalommal.

A 17 héten keresztül zajló alapszakaszban a két főcsoportban szereplő 32 csapat mindegyike 16 mérkőzést játszik – egyszer mindenki szabadnapos -, majd az Amerikai Főcsoportból (AFC) és a Nemzeti Főcsoportból (NFC) hat-hat együttes jut a rájátszásba. Az idény csúcspontjaként február 2-án Miamiben az 54. Super Bowlon csap össze egymással az AFC és az NFC legjobbja.

Forrás: MTI