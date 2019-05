Lauda aláírása örökre ott marad a Mercedeseken

Toto Wolff csapatfőnök pénteken a Monacói Nagydíj helyszínén jelentette be, hogy az „ezüstnyilak” állandó dísze lesz a legendás osztrák pilóta szignója. Emellett Monte-Carlóban a „Danke Niki” felirat is látható lesz a kocsikon.

– jelentette ki Toto Wolff.

– tette hozzá a Mercedes képviseletében, amelynél Lauda 2012-ben felügyelő bizottsági majd résztulajdonos elnök lett, és nagy része volt Lewis Hamilton leigazolásában.

Több csapat is Laudával vág neki a versenynek:

A number of teams are carrying tributes to the late Niki Lauda this weekend. Some impressions from @MercedesAMGF1, @ScuderiaFerrari, @redbullracing and @HaasF1Team: #F1 #MonacoGP #DankeNiki pic.twitter.com/ZHgWltMMV2

— Peter Leung (@BaronVonClutch) May 23, 2019