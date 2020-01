Madridi derbi lesz a döntőben (videó)

Az első félidőben a katalánok játszottak jobban, gólt azonban nem tudtak szerezni, majd a fordulás után 20 másodperccel Koke az Atléticót juttatta vezetéshez.

A Barcelona ugyanakkor jól reagált a váratlan gólra, Lionel Messi gyorsan egyenlített, majd a 61. percben a madridiak korábbi játékosa, Antoine Griezmann is betalált, amivel már a Barca volt előnyben. A félidő első félórájában a Barcelona óriási fölényben volt, játékosai számos helyzetet alakítottak ki, és összesen négyszer is kapuba találtak, igaz, két gólt videózás után visszavontak, kezezés és les miatt.

A hajrára aztán nagyot fordult a meccs képe, a Barcelona védelme óriási hibákat követett el, amik következtében a 81. percben büntetőből Alvaro Morata egyenlített, majd a 86. percben Angel Correa megszerezte a győztes gólt.

Atletico stun Barca with two goals in the final 10 minutes to advance to the Supercopa final.

Real Madrid awaits. pic.twitter.com/E17EsJjb3k

— SoccerMatrix ⚽ (@Soccer_Matrix) January 9, 2020