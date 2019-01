Nézőrekord született egy női focimeccsen Spanyolországban

A kupa negyeddöntőjében a vendég fővárosi együttes 2-0-ra nyert a San Mames Stadionban, ezzel bejutott az elődöntőbe.

Athletic says it was the largest crowd for a European club-level women's match.

48,121 attend women’s soccer match between Athletic Bilbao and Atletico Madrid.

Az első osztályú bilbaói férfi csapatnál – amely története során a Barcelona és a Real Madrid társaságában mindig az élvonalban szerepelt – a jelenlegi idényben „csak” 46 860 néző a rekord a hazai bajnokikon.

Ebben a posztban azon viccelődnek, hogy a Barcelona-Sevilla kupavisszavágón valószínűleg azért voltak ennyire foghíjasan, mert mindenki a női derbire volt kíváncsi:

At Camp Nou. Sevilla leading 2-0 from first leg. Crowd probably similar to the massive 48,000 currrently watching Athletic Bilbao's women team.

