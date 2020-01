Olyan pénzek mozognak a topcsapatoknál, amiről más csapatok csak álmodnak

Az UEFA csütörtökön közzétett beszámolójában kiemelte:

Aleksander Ceferin UEFA-elnök rámutatott arra, hogy miközben a pénzügyi fair play-előírásoknak köszönhetően az egyesületek pénzügyi helyzete jelentősen javult,

📊 Unmissable reading for any football lover. Enjoy!

📚 Here it is. Your 360-degree view of European club football finances, facts and figures.

A növekedés nagyobb részét,

A kimutatás kapcsán az UEFA figyelmeztetett arra, hogy

A spanyol La Ligában a fizetések a klubok bevételének 64 százalékát teszik ki – ami több, mint bármely más iparágban -, és a bérköltségek 35 európai klubnál érik el a 100 millió eurós határt.

📈 Three huge profits last year as European football continues to make money.

⚠️ However, wages and transfer spending are on the rise…

👇 More football facts, figures and finance 👇 https://t.co/5Of816PQ57 pic.twitter.com/k7dMBGOOMs

— UEFA (@UEFA) January 17, 2020