Olyan rosszul megy a Sharksnak, hogy leigazolták a veteránt

A kaliforniai együttes történetének legeredményesebb gól- és pontszerzője (508 gól, 1082 pont), illetve a legtöbb (1493) meccsen szerepelt játékosa kedden egy évre szóló, 700 ezer dolláros megállapodást írt alá.

A kétszeres olimpiai bajnok kanadai center 19 szezon után, 2017-ben hagyta el az együttest, azóta a Toronto Maple Leafsben szerepelt, mely a legutóbbi idényt követően a Carolina Hurricaneshez cserélte el. Ott viszont nem számoltak vele, kivásárolták a szerződéséből, így szabadon igazolhatóvá vált.

BREAKING: Mr. Shark is coming home.

Patrick Marleau has agreed to a contract to return to San Jose. https://t.co/78yagMay1u pic.twitter.com/H4tl33zvE9

— Sharks on NBCS (@NBCSSharks) October 8, 2019