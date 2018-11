Pochettino Barca-verést, Klopp döntővel felérő meccset vár

Az angol és az olasz együttes – miután előbbi szerdán este 1-0-ra legyőzte utóbbit a Wembley Stadionban – jelenleg egyformán hétpontos, de az egymás elleni mutatóban a londoniak a jobbak. A decemberi zárókörben a Spurs a Nou Campba látogat, míg az Inter a sereghajtó és már biztosan búcsúzó PSV Eindhovent fogadja.

Angol klub 11 éve nem nyert a Barcelona otthonában, de Mauricio Pochettino vezetőedző szerint nem lehetetlen, hogy a Tottenham ezúttal sikerrel járjon. A Spurs először lép majd pályára a Barca legendás arénájában azóta, hogy 1982-ben 1-0-ra elvesztette a visszavágót az azóta már megszűnt Kupagyőztesek Európa Kupájának elődöntőjében.

„Nem mondom, hogy ez egy lehetetlen küldetés,

– fogalmazott az argentin mester.

„Nagyon nehéz lesz Barcelonában nyerni, de a hit sokat segíthet. Hogy a legjobbunkat nyújthassuk, friss lábakra és friss fejekre lesz szükségünk, és arra, hogy ne legyenek sérültjeink” – tette hozzá.

A Barcelona utóbbi három, angol csapat ellen játszott hazai mérkőzése 3-0-s, 4-0-s és 3-1-es eredményt hozott a Chelsea, a Manchester City és az Arsenal ellen. Legutóbb a Liverpool tudott nyerni a katalánok vendégeként még 2007-ben, a BL nyolcaddöntőjében.

Az Internazionale vezetőedzője, Luciano Spalletti azt mondta: bízik a Barcelonában, amely 2013 áprilisa óta nem kapott ki hazai pályán a BL-ben. Akkor a Bayern München győzött a Nou Campban.

„Biztos vagyok abban, hogy a Barcelona nem adja majd könnyen magát a Tottenhamnek annak ellenére, hogy már biztos továbbjutó.

– mondta az olasz tréner.

Az angol együttes – miután szerdán 2-1-re kikapott a Paris Saint-Germain vendégeként – mindhárom idegenbeli találkozóján vereséget szenvedett a csoportkörben, a továbbjutás sorsa azonban még így is a saját kezében van. Ha december 11-én hazai pályán 1-0-ra, vagy két gólnál nagyobb különbséggel legyőzi a veretlenül csoportelső SSC Napolit, állva marad a BL-ben.

Az előző idényben döntős angol csapat szakvezetője úgy készül, hogy két hét múlva különleges légkört kell teremteniük legendás stadionjukban.

– mondta Klopp, aki elárulta, miért volt a tőle megszokottnál is ingerültebb a párizsi összecsapáson.

de a játékvezető úgy véli, hogy minden esetben helyesen döntött” – utalt a lengyel Szymon Marciniak teljesítményére a német edző. Hozzátette:

„Az ellenfél labdarúgói állandóan megálltak, ami agresszívvá tette a játékosaimat, és ez cseppet sem volt a segítségünkre” – mondta Klopp. Kifejtette: mindez „okos” taktikai húzás volt a PSG-játékosok részéről, inkább a játékvezetőt hibáztatja, aki döntéseivel partnerükké vált. A riválistól hiányolta Marco Verratti kiállítását, a Pool-játékosok által begyűjtött hat sárga lapot viszont „őrültségnek” találta.

Disgraceful challenge. Disgraceful not to send him off. Could have broken @J_Gomez97's leg. #LFC #PSG #PSGLIV #UCL #ChampionsLeague #Verratti pic.twitter.com/5cj47P0ZDQ

— LFC Photo (@LFCphoto) November 28, 2018