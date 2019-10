Rejtélyes üzenetet posztolt Ibrahimovic

A 38 éves csatár egy közösségi oldalára kitett videoüzenetben annyit mondott:

Ibrahimovic tavaly igazolt a Los Angeles Galaxyhez, ahol az év végén lejár a szerződése, és már hetek óta arról találgat a nemzetközi sportsajtó, hogy hová igazol. A svéd csatár

többször elmondta, hogy elképzelhetőnek tartja visszatérését Európába, de konkrétumokról nem számolt be.

Az elmúlt hetekben két olasz klub, a Napoli és a Bologna érdeklődéséről lehetett olvasni.

A játékostól amúgy nem állnak távol a félrevezető internetes bejegyzések, amelyek gyakran szolgálnak reklámul szponzorainak.

"Hola España. Guess what… I'm coming back."

What's Zlatan Ibrahimovic hinting at here then? 🇪🇸👀 pic.twitter.com/YPZul5CyHH

— Metro Sport (@Metro_Sport) October 29, 2019