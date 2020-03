Simeone: Oblak megnyerte nekünk a meccset

Az Atlético az 1-0-s hazai győzelmet követően a szerdai visszavágón a rendes játékidőben 0-1-re, majd

A spanyol együttest 2011 decembere óta irányító 49 éves argentin szakember elmondta: kapus is képes megnyerni egy mérkőzést.

– dicsérte a mérkőzés legjobbjának megválasztott 27 éves szlovén válogatott játékost Simeone.

Az európai szövetség (UEFA) statisztikái szerint a 11 védést – közte több bravúrt – bemutató Oblak

🔴⚪️ Jan Oblak secures #UCLMOTM prize after THAT stunning display at Anfield 🙌

👉 He'll be one of four players you can vote for to claim the Player of the Week crown 👑 pic.twitter.com/P9iSPWThkR

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2020