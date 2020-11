Százszázalékos maradt a Steelers

A Steelers irányítója, Ben Roethlisberger, aki a tavalyi szezont szinte teljesen kihagyta könyöksérülése miatt, ezúttal is nagyszerűen játszott: 333 yarddal és négy touchdown-passzal zárta a találkozót, miközben egyszer sem adta el a labdát. A hatszoros bajnok gárda még egyetlen szezonban sem rajtolt kilenc győzelemmel.

A játéknap legizgalmasabb, egyben legdrámaibb összecsapását az Arizona Cardinals nyerte hazai pályán a Buffalo Bills ellen fantasztikus játékkal. A vendégek a hajrában 30-26-ra átvették a vezetést, az ellenfélnek mindössze 34 másodperce maradt a fordításra, amelyhez touchdownt kellett szereznie. A hazaiak vezére, Kyler Murray az utolsó játékban a félpályáról passzolt a rivális célterületére, ahol DeAndre Hopkins három védő gyűrűjében kaparintotta meg a játékszert.

A forduló meglepetését az idén gyengélkedő New England Patriots szolgáltatta, amely hazai pályán 23-17-re legyőzte a tavalyi alapszakasz legjobbját, a Baltimore Ravens együttesét. A találkozót szakadó esőben és orkán erejű szélben rendezték, ahogy több más keleti parti mérkőzést is.

NFL, alapszakasz, 10. játékhét:

Cleveland Browns-Houston Texans 10-7

Detroit Lions-Washington Football Team 30-27

Green Bay Packers-Jacksonville Jaguars 24-20

New York Giants-Philadelphia Eagles 27-17

Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers 23-46

Las Vegas Raiders-Denver Broncos 37-12

Miami Dolphins-Los Angeles Chargers 29-21

Arizona Cardinals-Buffalo Bills 32-30

Los Angeles Rams-Seattle Seahawks 23-16

New Orleans Saints-San Francisco 49ers 27-13

Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals 36-10

New England Patriots-Baltimore Ravens 23-17

csütörtökön játszották:

Tennessee Titans-Indianapolis Colts 17-34

kedden játsszák:

Chicago Bears-Minnesota Vikings 2.15