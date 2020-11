Szűk családi körben temették el Diego Maradonát (képek)

Az ottani szokásoknak megfelelően még csütörtökön eltemették Diego Maradonát. Három napos gyászt hirdettek Argentínában, de a család kérésére csak egy napra ravatalozták fel.

Szűk családi körben eltemették Diego Armando Maradonát, akitől azt megelőzően szurkolók, rajongók tízezrei búcsúztak el Buenos Airesben, az elnöki palotában felállított ravatalánál. A szerdán szívrohamban elhunyt néhai világklasszis labdarúgó koporsóját csütörtökön este szállították át a Casa Rosadából a Buenos Aires északnyugati külvárosában, a Bellavistában lévő Béke Kertje (Jardín de Paz) temetőbe, ahol szülei is nyugszanak.

Az egyórás út során gyászolók ezrei álltak az utak mentén, a temetőben pedig családtagjai és legközelebbi barátai jelenlététben helyezték örök nyugalomra.

A 60 évesen elhunyt labdarúgó búcsúztatása már csütörtök kora reggel, helyi idő szerint 6.15 órától kezdetét vette, és az első néhány órában a családtagok, valamint a közeli hozzátartozók és barátok kaptak erre lehetőséget. Az elsők között vett búcsút Maradona volt felesége, Claudia Villafane, valamint lányaik, Dalma és Gianinna. Őket egy másik volt feleség, Veronica Ojeda követte fiukkal, Dieguito Fernandóval. Megjelent a búcsúztatáson Jana is, akit Maradona néhány évvel ezelőtt ismert el hivatalosan a lányának. Később érkeztek

az 1986-os világbajnokságon aranyérmes csapattársak, köztük Oscar Ruggeri, illetve más ismert argentin futballisták, például Carlos Tévez is megjelent a ravatalnál.

Az elnöki palota előtt közben folyamatosan nőtt a tömeg, idővel a rendőröknek is közbe kellett avatkozniuk, hogy a közrendet biztosítsák. Ebből aztán konfliktus is adódott, néhányan palackokkal és a fémkordon darabjaival dobálták meg a rendőröket, akik könnygázt is bevetettek a rendbontók megfékezésére. A többség azonban kellő tisztelettel rótta le kegyeletét.

Bár a család kifejezetten kérte, hogy a temetésen csak a hozzátartozók és a közeli barátok jelenjenek meg, néhány újságíró drónt reptetett a temető fölé, így próbáltak meg minél több fotót készíteni Maradona búcsúztatásáról.

Borítókép és fotók forrása: AFP / Ronaldo Schemidt, AFP / Leonardo Blanco