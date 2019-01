Thiem kénytelen volt feladni a versenyt

A világelső Simona Halep a vártnál nagyobb csatában jutott be a harmadik fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Az idén hátsérülés után visszatért román játékos – aki tavaly döntőt vívott Melbourne-ben – három szettre kényszerült a világranglistán 37. amerikai Sofia Kenin ellen. A 27 éves Halepre a 32 között a hétszeres Grand Slam-győztes Venus Williams vár.

A férfiaknál a hetedik helyen kiemelt Dominic Thiem a harmadik szettben feladta meccsét a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő Alexei Popyrin ellen, aki 149. az ATP-rangsorban. A tavalyi Roland Garroson döntős osztrák éjjel 2 órakor fejezte be első fordulós mérkőzését, a csütörtöki találkozó során ápolást is kért, és csalódottságában össze is törte az ütőjét.

A 29. kiemelt francia Gilles Simon négy meccslabdáról kapott ki a 155. helyen álló ausztrál Alex Bolttól 4 óra 7 perc alatt.

Eredmények:

2. forduló (a 32 közé jutásért):

férfiak:

Popyrin (ausztrál)-Thiem (osztrák, 7.) 7:5, 6:4, 2:0-nál Thiem feladta

Medvegyev (orosz, 15.)-Harrison (amerikai) 6:3, 6:3, 6:3

Goffin (belga, 21.)-Copil (román) 5:7, 7:5, 6:2, 6:4

Shapovalov (kanadai, 25.)-Daniel (japán) 6:3, 7:6 (7-2), 6:3

Pouille (francia, 28.)-Marterer (német) 7:6 (10-8), 7:6 (10-8), 5:7, 6:4

Bolt (ausztrál)-Simon (francia, 29.) 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10-8), 6:4

Sousa (portugál)-Kohlschreiber (német, 32.) 7:5, 4:6, 7:6 (7-4), 5:7, 6:4

Krajinovic (szerb)-Donszkoj (orosz) 6:4, 7:6 (10-8), 7:6 (7-2)

korábban:

Nisikori (japán, 8.)-Karlovic (horvát) 6:3, 7:6 (8-6), 5:7, 5:7, 7:6 (10-7) – döntő rövidítés

Fognini (olasz, 12.)-Mayer (argentin) 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7-5)

Raonic (kanadai, 16.)-Wawrinka (svájci) 6:7 (4-7), 7:6 (8-6), 7:6 (13-11), 7:6 (7-5)

Carreno (spanyol, 23.)-Ivaska (fehérorosz) 6:2, 6:3, 7:6 (9-7)

Herbert (francia)-Csung (dél-koreai, 24.) 6:2, 1:6, 6:2, 6:4

Coric (horvát, 11.)-Fucsovics 6:4, 6:3, 6:4

nők:

Halep (román, 1.)-Kenin (amerikai) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

V. Williams (amerikai)-Cornet (francia) 6:3, 4:6, 6:0

korábban:

Oszaka (japán, 4.)-Zidansek (szlovén) 6:2, 6:4

Szvitolina (ukrán, 6.)-Kuzmova (szlovák) 6:4, 6:1

Ka. Pliskova (cseh, 7.)-Brengle (amerikai) 4:6, 6:1, 6:0

Mertens (belga, 12.)-Gaszparjan (orosz) 6:1, 7:5

Sevastova (lett, 13.)-Andreescu (kanadai) 6:3, 3:6, 6:2

Keys (amerikai, 17.)-Potapova (orosz) 6:3, 6:4

Vang (kínai, 21.)-Krunic (szerb) 6:2, 6:3

Giorgi (olasz, 27.)-Swiatek (lengyel) 6:2, 6:0

Hszieh (tajvani, 28.)-Siegemund (német) 6:3, 6:4

Bacsinszky (svájci)-Vihljanceva (orosz) 6:2, 7:5

Csang (kínai)-Kr. Pliskova (cseh) 6:3, 7:5