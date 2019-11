Tíz liverpooli is bekerült a bő keretbe

Az UEFA honlapjának beszámolója szerint a legtöbb futballistát, szám szerint tízet a Bajnokok Ligája-győztes FC Liverpool adja.

13 alkalommal be is került az álomtizenegybe. A második helyen Lionel Messi áll 14 jelöléssel.

A jelöltek fele a Premier League-ben futballozik, köztük van négy angol játékos is.

A liverpooli Andy Robertson az első skót jelölt a 19 év alatt.

Robert Lewandowski és Sergio Agüero egyformán nyolcadik alkalommal került fel a listára, de a csapatba még egyikük sem tudta „beverekedni” magát.

