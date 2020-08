Törölték a madridi tenisztornát

A koronavírus-járvány miatt törölték a szeptemberre áttett madridi salakpályás férfi és női tenisztornát.

A szervezők kedden közölték, hogy a pandémia által előidézett helyzet, illetve a fertőzések ismét emelkedő száma miatt idén elmarad a viadal.

A spanyol fővárosban sorra kerülő verseny hagyományosan a Roland Garros felvezető tornája májusban. A házigazdák tavasszal a járvány következtében szeptember 12-re helyezték át a Mutua Madrid Opent, két héttel a szintén őszre halasztott francia nyílt bajnokság elé.

A nőknél az e heti, palermói viadal révén már folytatódik a nemzetközi szezon, míg a férfiak számára az augusztus 22-én kezdődő cincinnati tornával indul újra a teniszélet, utóbbi helyszíne a US Opennek is otthont adó Billie Jean King Nemzeti Teniszcentrum lesz New Yorkban.