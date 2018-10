Történelmi Curry-csúccsal győzött a Golden State

A vendégeknél a 35 pontig jutó Stephen Curry hét hárompontos kosarat dobott, így rekordot állított fel azzal, hogy az eddigi hét mérkőzésén legalább öt távoli kísérlete sikeres volt. A korábbi, hatmeccses csúcsot George McCloud tartotta az 1995/1996-os idény óta, amikor a Dallas játékosa volt.

Kicsit a meccsből:

For the third time this season, Stephen Curry (35 PTS) & Kevin Durant (34 PTS) combine to score 30+ PTS apiece! #DubNation pic.twitter.com/VSF0191MRQ

— NBA (@NBA) October 29, 2018